HDP'lilerden oturma eylemini engellemek için yaptıkları çirkin harekete annelerden tepki: Onların sonu geldi artık Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle 3 Eylül'den bu yana sürdürdüğü oturma eylemini engellemek isteyen partililer HDP il binası önüne parti otobüsünü park etti. Polisin ihtarı ile yerinden kaldırılan otobüsün ardından eylemine devam eden anneler HDP'lilere tepki gösterdi. Acılı anne Süheyla Demir ise "Biz onları yenene kadar buradayız. Çocuklarımızı almadan buradan gitmiyoruz. Her gün oturduğumuz yere aracı çekmişler, sanıyorlar ki bizi yıldıracaklar. Biz yılmıyoruz. Onların sonu geldi artık. Bir partinin milletvekili acılı annelere bunları söylüyorsa, Kürtlüğü nasıl savunduklarına şaşırıyorum." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi 18 Ekim 2019, 14:17 Son Güncelleme: 18 Ekim 2019, 14:32 AA