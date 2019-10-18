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DİYARBAKIR

HDP'lilerden oturma eylemini engellemek için yaptıkları çirkin harekete annelerden tepki: Onların sonu geldi artık

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle 3 Eylül'den bu yana sürdürdüğü oturma eylemini engellemek isteyen partililer HDP il binası önüne parti otobüsünü park etti. Polisin ihtarı ile yerinden kaldırılan otobüsün ardından eylemine devam eden anneler HDP'lilere tepki gösterdi. Acılı anne Süheyla Demir ise "Biz onları yenene kadar buradayız. Çocuklarımızı almadan buradan gitmiyoruz. Her gün oturduğumuz yere aracı çekmişler, sanıyorlar ki bizi yıldıracaklar. Biz yılmıyoruz. Onların sonu geldi artık. Bir partinin milletvekili acılı annelere bunları söylüyorsa, Kürtlüğü nasıl savunduklarına şaşırıyorum." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
HDP'liler Diyarbakır annelerinin oturduğu yere parti otobüsünü park etti.
HDP'liler Diyarbakır annelerinin oturduğu yere parti otobüsünü park etti.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin partinin il binası önünde 3 Eylül'de başlattığı oturma eylemi sürüyor.

Sabah saatlerinde HDP il binası önüne gelen aileler, oturma eylemi yaptıkları alana parti otobüsünün park edildiğini gördü.

AA
HDP'liler Diyarbakır annelerinin oturduğu yere parti otobüsünü park etti.
  • HDP'lilere tepki gösteren aileler, binanın diğer tarafına geçerek oturma eylemine devam etti.

Bir müddet eylemlerini burada sürdüren aileler, polisin talimatıyla otobüsün parti binası önünden kaldırılmasının ardından kendileri için kurulan seyyar çadırlara geçti.

AA
HDP'liler Diyarbakır annelerinin oturduğu yere parti otobüsünü park etmesi üzerine anneler arka tarafa geçi.

HDP'li Milletvekili Aydeniz'den ailelere hakaret

Bu sırada, HDP Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz, parti binasına girerken ailelere hakaret etti. Aileler de Aydeniz'e tepkilerini dile getirdi.

  • Ağrı'dan 5 yıl önce dağa kaçırılan kızı Hayal için Diyarbakır'a gelerek kucağında 1,5 yaşındaki çocuğuyla oturma eylemi yapan Süheyla Demir, HDP'lilerin oturma eylemi yaptıkları yere otobüs park ederek, eylem yapan anneleri sindirmeye çalıştıklarını belirtti.

AA
HDP'liler Diyarbakır annelerinin oturduğu yere parti otobüsünü park etti. Polisin müdahalesi ile otobüs yerinden kaldırıldı.

"Annelerin iradesi onları yendi"

"Bize eşkıya diyorlar. Asıl dağ eşkıyası onlar. Çocukları dağa kaçırıyorlar. Biz anneyiz ve annelerin iradesi onları yendi. Bize saldırıyorlar. Gerçek yüzlerini gösteriyorlar. Çocuklarımızı almadan da buradan gitmiyoruz" diyen Demir, dün yağmurun altında dahi eylemlerini sürdürdüklerini hatırlattı.

AA
Parti otobüsünü kaldırılmasının ardından anneler için seyyar çadır kuruldu.
  • Süheyla Demir, "Yağmurun ve karın altında da bekleriz. Biz onları yenene kadar buradayız. Çocuklarımızı almadan buradan gitmiyoruz. Her gün oturduğumuz yere aracı çekmişler, sanıyorlar ki bizi yıldıracaklar. Biz yılmıyoruz. Onların sonu geldi artık. Bir partinin milletvekili acılı annelere bunları söylüyorsa, Kürtlüğü nasıl savunduklarına şaşırıyorum." dedi.

İHA
HDP'liler Diyarbakır annelerinin oturduğu yere parti otobüsünü park etti.

İHA
HDP'liler Diyarbakır annelerinin oturduğu yere parti otobüsünü park etti.

İHA
HDP'liler Diyarbakır annelerinin oturduğu yere parti otobüsünü park etti.

İHA
HDP'liler Diyarbakır annelerinin oturduğu yere parti otobüsünü park etti.

İHA
HDP'liler Diyarbakır annelerinin oturduğu yere parti otobüsünü park etti.

İHA
Anneler için seyyar çadır kuruldu.

İHA
HDP'liler Diyarbakır annelerinin oturduğu yere parti otobüsünü park etti.
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