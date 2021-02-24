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POLİTİKA

HDP'lilerin fezlekeleri Meclis'te

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, aralarında HDP'li dokuz isme ait olanların da olduğu 33 fezlekenin Meclis'e ulaştığını söyledi. Kobani olayları sırasında yaşanan terör eylemlerinden “azmettirici” sıfatıyla sorumlu tutulan 9 HDP'linin, “Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma” dahil 28 suçtan dokunulmazlığının kaldırılması isteniyor.

Haber Merkezi DHA
Fezlekesi hazırlanan HDP'li isim arasında Pervin Buldan da bulunuyor.
Fezlekesi hazırlanan HDP'li isim arasında Pervin Buldan da bulunuyor.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yaptığı açıklama ile dün akşam 33 fezlekenin Meclis'e ulaştığını, içinde HDP'li 9 ismin fezlekelerinin de bulunduğunu duyurdu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Eş Başkanı Pervin Buldan ile grup başkanvekillerinin de aralarında bulunduğu HDP’li 9 isim hakkında, Kobani soruşturması kapsamında fezleke hazırlamıştı.

Kobani olayları sırasında yaşanan terör eylemlerinden “azmettirici” sıfatıyla sorumlu tutulan 9 HDP'linin, “Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma” dahil 28 suçtan dokunulmazlığının kaldırılması isteniyor. Meclis'te yapılacak oylama ile dokunulmazlıklar kaldırılırsa adli süreç başlayacak.

9 HDP’liye Kobani fezlekesi
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9 HDP’liye Kobani fezlekesi

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