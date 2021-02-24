HDP'lilerin fezlekeleri Meclis'te

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yaptığı açıklama ile dün akşam 33 fezlekenin Meclis'e ulaştığını, içinde HDP'li 9 ismin fezlekelerinin de bulunduğunu duyurdu.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Eş Başkanı Pervin Buldan ile grup başkanvekillerinin de aralarında bulunduğu HDP’li 9 isim hakkında, Kobani soruşturması kapsamında fezleke hazırlamıştı.
Kobani olayları sırasında yaşanan terör eylemlerinden “azmettirici” sıfatıyla sorumlu tutulan 9 HDP'linin, “Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma” dahil 28 suçtan dokunulmazlığının kaldırılması isteniyor. Meclis'te yapılacak oylama ile dokunulmazlıklar kaldırılırsa adli süreç başlayacak.