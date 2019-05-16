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DİYARBAKIR

Diyarbakır haber: ​HDP'nin bayrak düşmanlığı sürüyor

HDP'nin bayrak düşmanlığı sürüyor

Diyarbakır'da yerel seçimlerin ardından caddelerde aydınlanma direklerine asılı Türk bayraklarının ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ait fotoğrafların indirildiği ortaya çıktı. Talimatı HDP’li Belediye başkanı Selçuk Mızraklı’nın verdiği ortaya çıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Diyarbakır'da Türk bayrakları caddelerdeki aydınlatma direklerinden indirildiği görüldü.
Diyarbakır'da Türk bayrakları caddelerdeki aydınlatma direklerinden indirildiği görüldü.

İki buçuk yıldır kayyum yönetiminde olan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde seçimi HDP kazanınca Türk bayrakları caddelerdeki aydınlatma direklerinden indirildi. Talimatı HDP'li Belediye başkanı Selçuk Mızraklı'nın verdiği ortaya çıktı.

HDP'den Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Adnan Selçuk Mızraklı ve ilçe belediye başkanlarının katıldığı seçim kutlama programında ise, terör örgütü PKK'yı ve teröristleri övücü sözde marş okunmuş, ölen teröristler için "saygı duruşunda" bulunulmuştu.

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