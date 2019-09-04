Gündem HDPnin dağa kaçırdığı gencin kuzeni kirli tezgahı anlattı
DİYARBAKIR

HDP'nin dağa kaçırdığı gencin kuzeni kirli tezgahı anlattı

Diyarbakır'da çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin, HDP İl Başkanlığı önünde dün başlattığı oturma eylemi devam ediyor. Oturma eylemine destek veren Aysel Bozkurt, HDP'nin 17 yaşındaki kuzenini ailesinden kopardığını tüm detaylarıyla anlattı. Bozkurt, "Biz buraya geleceğiz çünkü HDP çocuğumuzu gönderdi. Amcamın oğlu bu partinin gençlik kolları üyesiydi. Çocuk her gün eylemdeydi, o yüzden onlar gönderdi. Zaten amcam da işsiz güçsüz bir insan. Çocuğunun Diyarbakır'a çalışmaya ya da misafirliğe geldiğini sanıyordu. Oysa çocuğu buradaydı, gece gündüz partideydi" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Aysel Bozkurt
Aysel Bozkurt

Diyarbakır'da çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin, HDP İl Başkanlığı önünde başlattığı oturma eylemi devam ediyor.

Çocuklarının HDP'lilerce dağa kaçırıldığını iddia ederek dün HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan Fevziye Çetinkaya, Remziye Akkoyun ve Ayşegül Biçer, bugün de parti binası önüne geldi. Ailelere yakınları da destek veriyor.

Eyleme destek veren, dağa kaçırıldığı iddia edilen 17 yaşındaki S. Çetinkaya'nın yakını Aysel Bozkurt, gazetecilere, kuzeninin kendilerine teslim edilmesi için oturma eylemi başlattıklarını söyledi.

Başka annelerin yüreğinin yanmasını istemediklerini vurgulayan Bozkurt, "Annelerin morgdan çocuklarının cesedini alıp bir mezar taşına sarılmalarını istemiyoruz. O nedenle oturma eylemi yapıyoruz." diye konuştu.

Sonuç alana kadar eylemin devam edeceğini belirten Bozkurt, sözlerini şöyle sürdürdü:

  • "Yeter bıktık artık. Toprağın altı genç doldu. Benim 17 yaşındaki kuzenimi alıp kayyım olaylarında eyleme sokuyordular, bildiri dağıttırıyordlar, her şeyi yaptırıyordular. En sonunda da çocuğu dağa gönderdiler. Bütün parti benim kuzenimi tanıyor ve Süleyman'ı (kuzenim) maşa gibi kullandılar. Yeter artık bizim Pkk'ya verecek çocuklarımız yok. Yeter!
  • Diğer aileler de susmasın. Kendi çocuklarınızı başkalarına kurban ettirmeyin. Çocuklarınıza sahip çıkın ki başkalarının maşası olmasın. Ciğerimiz yanıyor, yüreği yanık bir aileyiz. Tabii ki biz buraya geleceğiz, çünkü HDP çocuğumuzu gönderdi. Amcamın oğlu bu partinin gençlik kolları üyesiydi. Çocuk her gün eylemdeydi, o yüzden onlar gönderdi. Zaten amcam da işsiz güçsüz bir insan. Çocuğunun Diyarbakır'a çalışmaya ya da misafirliğe geldiğini sanıyordu. Oysa çocuğu buradaydı, gece gündüz partideydi."

Dağa kaçırılan gencin kuzeni kirli tezgahı anlattı
OYNAT 00:24
Dağa kaçırılan gencin kuzeni kirli tezgahı anlattı
Diyarbakır'da çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin, HDP İl Başkanlığı önünde dün başlattığı oturma eylemi devam ediyor. Oturma eylemine destek veren Aysel Bozkurt, HDP'nin 17 yaşındaki kuzenini ailesinden kopardığını tüm detaylarıyla anlattı. Bozkurt, 'Biz buraya geleceğiz çünkü HDP çocuğumuzu gönderdi. Amcamın oğlu bu partinin gençlik kolları üyesiydi. Çocuk her gün eylemdeydi, o yüzden onlar gönderdi. Zaten amcam da işsiz güçsüz bir insan. Çocuğunun Diyarbakır'a çalışmaya ya da misafirliğe geldiğini sanıyordu. Oysa çocuğu buradaydı, gece gündüz partideydi' ifadelerini kullandı.


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