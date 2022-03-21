Gündem HDPnin nevruz etkinliğinde polise taş ve pet şişe fırlattılar
DİYARBAKIR

HDP'nin nevruz etkinliğinde polise taş ve pet şişe fırlattılar

Diyarbakır'da HDP öncülüğünde düzenlenen nevruz etkinliğine katılan bir grup, polise taş ve pet şişelerle saldırdı. Olayda bazı polisler yaralanırken, saldırganlar gözaltına alındı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
HDPnin nevruz etkinliğinde polise taş ve pet şişe fırlattılar
Diyarbakır'da HDP öncülüğünde düzenlenen nevruz etkinliği

Merkez Bağlar ilçesinde HDP öncülüğünde nevruz etkinliğinin yapılacağı alanda İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince güvenlik önlemi alındı.

Kent girişlerinde ilçelerden ve farklı illerden gelen katılımcılar için 7, alanda da 20 kontrol noktası oluşturuldu. 7 bin polisin görevlendirildiği alanda İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın da incelemelerde bulundu.

Güvenlik önlemlerinin tamamlanmasının ardından katılımcılar, polis noktasında üst araması yapılarak alana alındı.

Etkinliğe HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, HDP'li milletvekilleri, CHP İl Başkanı Gönül Özel ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Etkinlikte terör suçundan hapis cezasına çarptırılan ve milletvekilliği düşürülen HDP'li Leyla Güven ile terör soruşturması kapsamında tutuklanan, İçişleri Bakanlığınca görevden alınan HDP'li Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı'nın mesajı okundu.

Cezaevindeki HDP'lileri selamladı

Buldan, etkinlikte yaptığı konuşmaya terör soruşturmaları kapsamında cezaevinde olan HDP'lileri selamlayarak başladı

Öcalan lehine slogan atıp polise saldırdılar

Alanda zaman zaman terör örgütü PKK ve elebaşı Abdullah Öcalan lehine sloganlar atıldı, terör örgütünü simgeleyen bez parçaları açıldı.

Bariyerleri aşarak sahnenin önüne geçen gruba uyarıda bulunuldu.

Polise taş ve pet şişe atanlara müdahale edildi.

Atılan taşlardan dolayı bazı polisler yaralandı, gözaltına alınanlar oldu.

HDP'nin İstanbul'daki nevruz etkinliğinde 83 kişi gözaltına alındı
GÜNDEM
HDP'nin İstanbul'daki nevruz etkinliğinde 83 kişi gözaltına alındı

HDP katılım az olunca Diyarbakır'ın ilçelerindeki Nevruz kutlamalarını iptal etti
GÜNDEM
HDP katılım az olunca Diyarbakır'ın ilçelerindeki Nevruz kutlamalarını iptal etti
Asgari ücrete ara zam olacak mı?

'Asgari ücrete ara zam olacak mı?'

Ömer Çelik'ten merak edilen soruya yanıt.
Beyaz Sarayda istifa depremi

Beyaz Saray'da istifa depremi

​Kamala Harris'in ofisinden açıklama yapıldı.
Safları bir kez daha sıklaştırın çağrısı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan eski ve yeni vekillere seslendi.

​AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar...

​Uçağın düştüğü yerde yangın uyarısı yapıldı.

Sağlık Bakanı Koca vaka haritasını açıklandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.