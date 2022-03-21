HDP'nin nevruz etkinliğinde polise taş ve pet şişe fırlattılar

Merkez Bağlar ilçesinde HDP öncülüğünde nevruz etkinliğinin yapılacağı alanda İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince güvenlik önlemi alındı.

Kent girişlerinde ilçelerden ve farklı illerden gelen katılımcılar için 7, alanda da 20 kontrol noktası oluşturuldu. 7 bin polisin görevlendirildiği alanda İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın da incelemelerde bulundu.

Güvenlik önlemlerinin tamamlanmasının ardından katılımcılar, polis noktasında üst araması yapılarak alana alındı.

Etkinliğe HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, HDP'li milletvekilleri, CHP İl Başkanı Gönül Özel ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Etkinlikte terör suçundan hapis cezasına çarptırılan ve milletvekilliği düşürülen HDP'li Leyla Güven ile terör soruşturması kapsamında tutuklanan, İçişleri Bakanlığınca görevden alınan HDP'li Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı'nın mesajı okundu.

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Cezaevindeki HDP'lileri selamladı

Buldan, etkinlikte yaptığı konuşmaya terör soruşturmaları kapsamında cezaevinde olan HDP'lileri selamlayarak başladı

Öcalan lehine slogan atıp polise saldırdılar

Alanda zaman zaman terör örgütü PKK ve elebaşı Abdullah Öcalan lehine sloganlar atıldı, terör örgütünü simgeleyen bez parçaları açıldı.

Bariyerleri aşarak sahnenin önüne geçen gruba uyarıda bulunuldu.

Polise taş ve pet şişe atanlara müdahale edildi.

Atılan taşlardan dolayı bazı polisler yaralandı, gözaltına alınanlar oldu.

GÜNDEM HDP'nin İstanbul'daki nevruz etkinliğinde 83 kişi gözaltına alındı