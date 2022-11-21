Gündem HDPnin Pençe Kılıç protestosuna müdahale 47 gözaltı
YEREL GÜNDEM

HDP'nin 'Pençe Kılıç' protestosuna müdahale: 47 gözaltı

Diyarbakır’da Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik yapılan ‘Pençe Kılıç Hava Harekatı’nı, basın açıklaması yaparak protesto etmek isteyen HDP’li gruba polis müdahale etti, 47 kişi gözaltına alındı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
HDPnin Pençe Kılıç protestosuna müdahale: 47 gözaltı
Diyarbakır.

Diyarbakır’da aralarında HDP Vekil Dersim Dağ ile partililerin bulunduğu bir grup, Yenişehir ilçesinde bulunan Dağkapı Meydanı’nda toplandı. Grup, Türk Silahlı Kuvvetleri’nce Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen ‘Pençe Kılıç Hava Harekatı’nı protesto etmek istedi. Ancak, polis grubun dağılması yönünde ikazda bulundu. Buna rağmen basın açıklaması yapmak isteyen gruba, polis izin vermedi.

Tüm uyarılara rağmen dağılmayan aralarında HDP Diyarbakır İl Eş Başkanı Zeyyat Ceylan ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır İl Eş Başkanı Seval Gülmez’in de olduğu 47 kişi gözaltına alındı.

Pençe Kılıç Harekatı'nın emrinin verildiği anlarda dikkat çeken ayrıntı
GÜNDEM
Pençe Kılıç Harekatı'nın emrinin verildiği anlarda dikkat çeken ayrıntı

Pençe Kılıç Harekatı'ndan yeni görüntüler
OYNAT 00:30
Pençe Kılıç Harekatı'ndan yeni görüntüler
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik Pençe Kılıç Harekatı'nın görüntülerini paylaştı.
Şüpheli çanta paniği

Şüpheli çanta paniği

​Tren garı durağında unutulan çanta fünyeyle patlatıldı.
Görkemli başlangıç

Görkemli başlangıç

İngiltere Dünya Kupası'nda İran'ı farklı mağlup etti.
HDPli Gergerlioğlunun Bize başvurdular dediği asker ailesinden açıklama: Canımızı veririz HDPden medet ummayız

​Dört milyon liralık mücevheri çalındı.

Bakan Soylu acı haberi duyurdu: Üç kişi hayatını kaybetti.

​Yüzlerce post ve dondurulmuş hayvan bulundu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.