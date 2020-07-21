HDP'nin tecavüzcü vekili Tuma Çelik sosyal medya hesaplarında kadın hakları naraları atmış

Nitelikli cinsel saldırı suçundan hakkında fezleke düzenlenen ve partisinden ihraç edilen Halkların Demokratik Partisi (HDP) Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in sosyal medya hesaplarındaki paylaşımları, hem partisi hem de kendisinin kadın hakları konusundaki ikiyüzlülüğünün gözler önüne seriyor.

Tecavüz skandalı ile gündeme gelen Tuma Çelik seçim çalışması için gittiği bir evde D.K adlı kişiye tecavüz etti. D.K'nın defalarca Çelik ve partililer tarafından susturulmaya çalışıldığı ve tehdit edildiği öğrenildi.

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HDP İŞKENCESİ!

Çelik, söz konusu tecavüz skandalının ardından kendisini şikayet edeceğini söyleyen D.K.'yı tehdit ve şantajlarla vazgeçirmeye çalıştı. Ancak Çelik'in bu tehdit ve şantajlarına boyun eğmeyen D.K., olayın yaşandığı dönemde Batman Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Kadın hakları naraları ata pek çok HDPli isim ise sırayla D.K'yı 2 yıl boyunca susturmaya çalıştı.

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KADIN HAKLARINI SAVUNMUŞ!

Bazı medya organlarının üç maymunu oynadığı olay Türkiye'nin gündemine otururken Tuma Çelik'in sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımları dikkat çekti.

Tecavüz vakasıyla gündeme gelen ve 2 yıl boyunca bir kadına psikolojik ve fiziksel şiddette bulunan Tuma Çelik Twitter hesabından bir çok kez kadın hakları ile ilgili tweetler paylaştı.

D.K'yı ölümle tehdit ederek susturmaya çalışan Tuma Çelik, Mardin'de erkek arkadaşı tarafından tehdit edilen 19 yaşındaki bir kızın fotoğrafını paylaşmayı ise ihmal etmemiş.

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TECAVÜZ DİYEMEDİLER

Öte yandan bazı medya kuruluşlarının ise HDPli milletveklinin tecavüz skandalı görmezden gelmesi büyük tepki çekti.

Kadın haklarından söz edilince mangalda kül bırakmayan HDPliler ve bazı medya organları derin bir sessizliği gömüldü. Tecavüzü bir "iddia" olarak duyuran haber kanalları Çelik'in suçuna "tecavüz" diyemedi.





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