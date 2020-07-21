Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem HDPnin tecavüzcü vekili Tuma Çelik sosyal medya hesaplarında kadın hakları naraları atmış
İSTANBUL

HDP'nin tecavüzcü vekili Tuma Çelik sosyal medya hesaplarında kadın hakları naraları atmış

İki yıl önce evli bir kadına tecavüz eden, tecavüz ettiği kadının HDP milletvekillerince susturulmaya çalışıldığı ve ölümle tehdit edildiği ortaya çıkan Tuma Çelik'in, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar dikkat çekti. İki yıl boyunca bir kadına fiziksel ve psikolojik şiddet uygulayan ve ölümle tehdit eden Çelik'in Twitter hesabından "kadın hakları" naraları attığı tweetleri hem Çelik'in hem de kadın hakları konusunda mangalda kül bırakmayan partililerin iki yüzlülüğünü gözler önüne serdi. Öte yandan bazı medya kuruluşlarının ise HDP'li milletvekilinin tecavüz skandalı görmezden gelmesi büyük tepki çekti.

Zeynep Gül Yeni Şafak
Tuma Çelik
Tuma Çelik

Nitelikli cinsel saldırı suçundan hakkında fezleke düzenlenen ve partisinden ihraç edilen Halkların Demokratik Partisi (HDP) Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in sosyal medya hesaplarındaki paylaşımları, hem partisi hem de kendisinin kadın hakları konusundaki ikiyüzlülüğünün gözler önüne seriyor.

Tecavüz skandalı ile gündeme gelen Tuma Çelik seçim çalışması için gittiği bir evde D.K adlı kişiye tecavüz etti. D.K'nın defalarca Çelik ve partililer tarafından susturulmaya çalışıldığı ve tehdit edildiği öğrenildi.

Kahvesine ilaç atıp tecavüz etti: HDP'li vekilin tecavüz ettiği mağdur kadın yaşadıklarını anlattı
GÜNDEM
Kahvesine ilaç atıp tecavüz etti: HDP'li vekilin tecavüz ettiği mağdur kadın yaşadıklarını anlattı

HDP İŞKENCESİ!

Çelik, söz konusu tecavüz skandalının ardından kendisini şikayet edeceğini söyleyen D.K.'yı tehdit ve şantajlarla vazgeçirmeye çalıştı. Ancak Çelik'in bu tehdit ve şantajlarına boyun eğmeyen D.K., olayın yaşandığı dönemde Batman Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Kadın hakları naraları ata pek çok HDPli isim ise sırayla D.K'yı 2 yıl boyunca susturmaya çalıştı.

Tecavüzle suçlanan HDP'li vekil Tuma Çelik partiden ihraç edildi
GÜNDEM
Tecavüzle suçlanan HDP'li vekil Tuma Çelik partiden ihraç edildi

HDP'de bir skandal daha: Mardin Milletvekili Tuma Çelik, nitelikli cinsel saldırı iddiası sonrası istifa etti
GÜNDEM
HDP'de bir skandal daha: Mardin Milletvekili Tuma Çelik, nitelikli cinsel saldırı iddiası sonrası istifa etti

KADIN HAKLARINI SAVUNMUŞ!

Bazı medya organlarının üç maymunu oynadığı olay Türkiye'nin gündemine otururken Tuma Çelik'in sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımları dikkat çekti.

Tecavüz vakasıyla gündeme gelen ve 2 yıl boyunca bir kadına psikolojik ve fiziksel şiddette bulunan Tuma Çelik Twitter hesabından bir çok kez kadın hakları ile ilgili tweetler paylaştı.

D.K'yı ölümle tehdit ederek susturmaya çalışan Tuma Çelik, Mardin'de erkek arkadaşı tarafından tehdit edilen 19 yaşındaki bir kızın fotoğrafını paylaşmayı ise ihmal etmemiş.

TECAVÜZ DİYEMEDİLER

Öte yandan bazı medya kuruluşlarının ise HDPli milletveklinin tecavüz skandalı görmezden gelmesi büyük tepki çekti.

Kadın haklarından söz edilince mangalda kül bırakmayan HDPliler ve bazı medya organları derin bir sessizliği gömüldü. Tecavüzü bir "iddia" olarak duyuran haber kanalları Çelik'in suçuna "tecavüz" diyemedi.


HDP'li Mensur Işık'ın döve döve hastanelik ettiği iddia edilen eşi Ebru Işık'ın polis ifadesi ortaya çıktı: Küfürler ederek gözüme yumruk attı
GÜNDEM
HDP'li Mensur Işık'ın döve döve hastanelik ettiği iddia edilen eşi Ebru Işık'ın polis ifadesi ortaya çıktı: Küfürler ederek gözüme yumruk attı

HDP'li Mensur Işık eşini darp etti iddiası: Eşi doktorlardan yardım istedi
HAYAT
HDP'li Mensur Işık eşini darp etti iddiası: Eşi doktorlardan yardım istedi

Bir de böyle ahkam kesmiş: Kadın meselesi çok büyük problem!
OYNAT 00:21
Bir de böyle ahkam kesmiş: Kadın meselesi çok büyük problem!
Eşine karşı şiddet uygulayan HDP'nin gözde oyuncusu Bülent Parlak'ın katıldığı bir yayında söyledikleri düşük profilli oyuncunun iki yüzlülüğünü gözler önüne serdi. Eşine ekonomik ve psikolojik şiddet uyguladığı öğrenilen Bülent Parlak katıldığı bir yayında 'Kadınların yanındayız demek bile bana abes geliyor. Ama bu problemin çözümüyle ilgili çok radikal kararlar alınması gerektiğini düşünüyorum' ifadelerini kullanıyor.


Oyuncu Emrah Parlak'tan boşanma kararı alan Burcu Gönder, mahkemeden tedbir kararı çıkartmış
HAYAT
Oyuncu Emrah Parlak'tan boşanma kararı alan Burcu Gönder, mahkemeden tedbir kararı çıkartmış
Abone Ol Google News
Hedeflerinde Türkiye var!

Hedeflerinde Türkiye var!

​Libya'da kaybedenler Ermenistan'ı sahneye sürdü.
Vahşetin detayları ortaya çıktı

Vahşetin detayları ortaya çıktı

Katil, Pınar Gültekin'i bağ evinde boğup, cesedini varille taşımış.
HDPnin tecavüzcü vekili Tuma Çelik sosyal medya hesaplarında kadın hakları naraları atmış

O sene bu sene mi?

O sene bu sene mi?

​Mesut Özil Fenerbahçe'nin teklifine yanıt verdi.

Bayram için kritik uyarı!

Bayram için kritik uyarı!

​Prof. Dr. Özlü: Vaka sayısında artış yaşanabilir.
Koku gelince<br>ortaya çıktı

Koku gelince
ortaya çıktı

Kardeşinin çürümüş cesediyle 15 gün aynı evde yaşadı.
Sirte için emir bekleniyor

Sirte için emir bekleniyor

Yeni Şafak'a konuşan UMH komutanı operasyonun detaylarını verdi.
Ayşe tatile<br>nasıl çıktı?

Ayşe tatile
nasıl çıktı?

​Kıbrıs Barış Harekatı'nın pilotu anlattı: Rumları lakaplarla devre dışı bıraktık.
Seferber oldular

Seferber oldular

​Ayasofya'nın halısını üreten fabrikanın yönetim kurulu üyesi Yeni Şafak'a konuştu.
Müslümanları<br>fişleme merkezi

Müslümanları
fişleme merkezi

Müslümanlar tarafından ortaya konulan her türlü sivil muhalefet, suç sayılacak.
İşkenceci peşinde

İşkenceci peşinde

"​Hadi bakalım intihar et ki senden bir an önce kurtulalım."

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.