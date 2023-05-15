HDP’ye büyük şok!

64 milyonu aşkın seçmen bugün sandığa gitti. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Vatandaşlar 13'üncü Cumhurbaşkanı ile parlamentoda illerini temsil edecek milletvekillerini seçtiği oy pusulalarını sandıklara attı. Peki deprem bölgesinde durum ne? Hangi parti ne kadar oy aldı? Deprem bölgesinde hangi parti kazandı? 2023 seçim sonuçlarında hangi parti vekillik yarışında önde? İşte deprem bölgesinde AK Parti, CHP, MHP, HDP, İYİ Parti oy oranları...