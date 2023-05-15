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HDP’ye büyük şok!

100 milletvekili hedefi koyan Yeşil Sol Parti, selefi HDP’den daha az vekil çıkardı. HDP’nin 67 olan milletvekili sayısını 59’a düşürdü. 6’lı Masa’nın ortak cumhurbaşkanı adayına desteğini açıklayan Yeşil Sol Parti milletvekilliğinde de adaylarını diğer partilere kaptırmış oldu.

Haber Merkezi
04:00 . 15/05/2023 Monday
Yeni Şafak
Yeşil Sol Parti, selefi HDP’den daha az vekil çıkardı.

Yeşil Sol Parti, selefi HDP’den daha az vekil çıkardı.

14 Mayıs seçimlerinde kilit parti olma iddiasıyla giren Yeşil Sol Parti, hedefini tutturamadı. 100 milletvekili hedefi koyan Yeşil Sol Parti, selefi HDP’den daha az vekil çıkardı. HDP’nin 67 olan milletvekili sayısını 59’a düşürdü. 6’lı Masa’nın ortak cumhurbaşkanı adayına desteğini açıklayan Yeşil Sol Parti milletvekilliğinde de adaylarını diğer partilere kaptırmış oldu. 2018 seçimlerinde toplamda yüzde 11,7 oy alan HDP, bu seçimde ise yüzde 3,2 oy oranı azalarak 8,5 toplam oy aldı.

Yeşil Sol Parti, 2018 yılındaki milletvekilliği seçimlerinden en çok oy aldığı Tunceli, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Bitlis, Muş, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı, Iğdır, Kars ve Ardahan illerinde oy kaybı yaşarken, Diyarbakır’da 1 milletvekilini CHP’ye kaptırdı. HDP’nin 2018 seçimlerinde 12 milletvekili çıkardığı İstanbul’da 8 vekil çıkarırken, Ankara’daki tek vekilliğini de kaybetti. HDP’nin oy kaybettiği bir diğer il ise İzmir oldu. İzmir’de vekil sayını koruyan Yeşil Sol Parti, Mersin’de oy kaybı yaşadı. Yeşil Sol Parti Mersin ve İzmir’de 2 çıkardı.



#Seçim
#HDP
#Yeşil Sol Parti
#Millet İttifakı
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TRABZON MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14 Mayıs 2023 - TRABZON