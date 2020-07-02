Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem HDPye dava açıyor Evlat nöbeti tutan baba HDPye 2 milyon liralık tazminat davası açacak
DİYARBAKIR

HDP'ye dava açıyor: Evlat nöbeti tutan baba HDP'ye 2 milyon liralık tazminat davası açacak

Terör örgütü PKK tarafından kızı dağa kaçırılan Mehmet Laçin, HDP’ye 2 milyon liralık tazminat davası açmaya hazırlanıyor. Diyarbakır’da başladığı ‘Evlat nöbeti’ne rahatsızlığı nedeniyle İzmir HDP il binası önüde devam eden Laçin, “Gerekli hukuki hazırlıkları tamamladık, önümüzdeki günlerde başvuracağız” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mehmet Laçin
Mehmet Laçin

Terör örgütü PKK tarafından kızı dağa kaçırılan Mehmet Laçin, sorumlu tuttuğu HDP ile ilgili hukuki mücadeleye hazırlanıyor. Laçin, İzmir’de HDP İl Başkanlığı önünde devam ettiği “evlat nöbeti”nde yaptığı açıklamada, kızı Gamze Laçin’in 2011’de dağa kaçırıldığını hatırlattı. Okula ara verdiği dönemde kızını HDP binasında bulduğunu dile getiren Laçin, “Orada arkadaşları da vardı. Bu olayla ilgili kızımın dayısı hakkında şikayetçi oldum. Kızımın HDP’ye verileceğini tahmin ediyordum, onu uyarıyordum ama o dönem başarılı olamadım. Zaten 15 gün geçmeden evime polisler geldi kızımın dağa gönderildiğini söylediler. O günden beri kızımdan haber alamıyorum” dedi.

HDP önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı: Kızım gel devlete teslim ol
GÜNDEM
HDP önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı: Kızım gel devlete teslim ol

YALANLARLA BUGÜNE KADAR GELDİK

  • Devletin teröristlere teslim olmaları için şans verdiğini vurgulayan Laçin, bu süreçte kızı için de ümitlendiğini aktardı. Bu süreçte defalarca HDP’nin İzmir’deki binasına gittiğin anlatan Laçin, şöyle konuştu: “Sürekli ‘korkma gelecek’ dediler. Yalanlarla bugüne kadar geldik. En son geçen sene yürekli bir anne Diyarbakır’da HDP’nin kapısına dayandı ve çocuğunu 4 gün içerisinde aldı. Biz de bir ümitle HDP il binası önünde beklemeye başladık. Benim 9,5 aydır evlat nöbetim devam ediyor. Evladımı almadan nöbetimi bitirmeyeceğim. Kızımın HDP tarafından dağa kaçırılmasıyla ilgili 2 milyon lira değerinde tazminat davası açacağım. Gerekli hukuki çalışmaları tamamladık, önümüzdeki günlerde adliyeye başvurumuzu yapacağız. Kızımın bunlar tarafından PKK’ya gönderildiğinin delilleri var.”

Üç yüz gündür nöbette: Biz PKK’dan ve HDP’den evladımızı istemeyelim mi?
GÜNDEM
Üç yüz gündür nöbette: Biz PKK’dan ve HDP’den evladımızı istemeyelim mi?
Abone Ol Google News
Bu alçakların peşini bırakmayız

Bu alçakların peşini bırakmayız

​Yapılan organize ahlaksızlık sonrasında sosyal medyaya yeni düzenleme geliyor.
Müslümanların 89 yıllık özlemi

Müslümanların 89 yıllık özlemi

​Türkiye Ayasofya'yı zincirlerinden kurtaracak kararı bekliyor.
Keşmirdeacının fotoğrafı

Keşmir'de
acının fotoğrafı

​Hindistan kontrolündeki bölgeden korkunç kare.
Filistin tek yürek

Filistin tek yürek

​1 Temmuz Filistin Ulusal Günü ilan edildi.
HDP'ye<br>dava açıyor

HDP'ye
dava açıyor

​Evlat nöbeti tutan baba HDP'ye 2 milyon liralık tazminat davası açacak.
New York'ta<br>150 baro var

New York'ta
150 baro var

​Çoklu baro ABD ve Avrupa'da yaygın olarak kullanılıyor.

Geçmişinizi silemezsiniz

Geçmişinizi silemezsiniz

​Afrika'ya yüzyıllarca kan kusturan Fransızların vahşet dosyası.

Yargıtay dur dedi

Yargıtay dur dedi

FETÖ sanığı eski korgeneral Metin İyidil hakkındaki beraat kararı bozuldu.
Libya'yı<br>bölme planı

Libya'yı
bölme planı

​Petrol gelirleri üç farklı bölgede üç farklı bankaya yatırılacak.
Almanya ve Fransa<br>modeli masada

Almanya ve Fransa
modeli masada

​Yeni sosyal medya düzenlemesi nasıl olacak?
Etiyopya'da tansiyon yükseliyor

Etiyopya'da tansiyon yükseliyor

En az 81 kişi hayatını kaybetti.
Hangi ilçeler<br>alarm veriyor?

Hangi ilçeler
alarm veriyor?

​İstanbul ve Ankara'nın koronavirüs yoğunluk haritası güncellendi.
Dizi izleyip film <br>çevirenlere mesaj

Dizi izleyip film
çevirenlere mesaj

Erdoğan: Biz tarih yazmaya devam edeceğiz.
Tüm illerde başarabiliriz

Tüm illerde başarabiliriz

​Bakan Koca en başarılı 5 şehri açıkladı.
İl il açıkladı

İl il açıkladı

Bakan Koca, kritik verileri paylaştı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.