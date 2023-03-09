HDP'ye Kılıçdaroğlu'ndan yeşil ışık

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Millet İttifakı’nın ortak cumhurbaşkanı adayı olmasından sonra HDP’yle ilgili bir tartışma başladı.
HDP Eş Başkanı Mithat Sancar, “Kılıçdaroğlu’nun bizi ziyaret etmesini de bekliyoruz” açıklaması yaptı.
Bu konu İYİ Parti Lideri Meral Akşener’e de soruldu. Akşener de Kılıçdaroğlu için “Tabii HDP’yi ziyaret edebilir ama masaya getiremez” yanıtını verdi.
HDP’nin eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş cezaevinden Akşener’e mektup yazarak, “Bizim oyumuzu istiyor musunuz istemiyor musunuz, bizi nasıl ikna etmeyi düşünüyorsunuz, sizin parti olarak diğer partilerle müzakere hakkınız var da HDP’nin yok mu” gibi bir dizi soru yöneltti.
CHP lideri ve Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’yla yapılan görüşmede bu konu soruldu. HDP’yle ilgili tartışma anımsatılarak “HDP’ye gidecek misiniz” sorusunu yöneltildi.
HDP'yle görüşeceğini Halk TV'den duyuran Kılıçdaroğlu soruyu şu şekilde yanıtladı: