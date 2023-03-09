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HDP'ye Kılıçdaroğlu'ndan yeşil ışık

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Millet İttifakı’nın ortak cumhurbaşkanı adayı olmasından sonra HDP’nin ittifaka dahil olup olmayacağı sorusu yeniden gündeme geldi. HDP’yle ilgili tartışmalar anımsatılarak yöneltilen “HDP’ye gidecek misiniz” sorusuna Kılıçdaroğlu, ''“Elbette HDP’yi de ziyaret edeceğim. Cumhurbaşkanı adayı olarak, tüm Türkiye’nin, 85 milyonun cumhurbaşkanı olacağım iddiasında biri olarak tüm partileri ziyaret etmem zaten demokrasinin gereğidir'' ifadelerini kullandı.

13:27 . 9/03/2023 Perşembe
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Millet İttifakı’nın ortak cumhurbaşkanı adayı olmasından sonra HDP’yle ilgili bir tartışma başladı.


HDP Eş Başkanı Mithat Sancar, “Kılıçdaroğlu’nun bizi ziyaret etmesini de bekliyoruz” açıklaması yaptı.


Bu konu İYİ Parti Lideri Meral Akşener’e de soruldu. Akşener de Kılıçdaroğlu için “Tabii HDP’yi ziyaret edebilir ama masaya getiremez” yanıtını verdi.


HDP’nin eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş cezaevinden Akşener’e mektup yazarak, “Bizim oyumuzu istiyor musunuz istemiyor musunuz, bizi nasıl ikna etmeyi düşünüyorsunuz, sizin parti olarak diğer partilerle müzakere hakkınız var da HDP’nin yok mu” gibi bir dizi soru yöneltti.



CHP lideri ve Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’yla yapılan görüşmede bu konu soruldu. HDP’yle ilgili tartışma anımsatılarak “HDP’ye gidecek misiniz” sorusunu yöneltildi.


HDP'yle görüşeceğini Halk TV'den duyuran Kılıçdaroğlu soruyu şu şekilde yanıtladı:


“Elbette HDP’yi de ziyaret edeceğim. Cumhurbaşkanı adayı olarak, tüm Türkiye’nin, 85 milyonun cumhurbaşkanı olacağım iddiasında biri olarak tüm partileri ziyaret etmem zaten demokrasinin gereğidir. HDP’yi ziyaret etmemde ne sakınca olabilir? Meclis’te HDP’li Başkan Vekili’nin yönetimi altında çalışıyoruz. Komisyonlarda HDP’li vekillerle birlikte çalışıyoruz. HDP’yi ziyaret etmem kadar doğal bir şey olamaz. Ben zaten toplumun bütün kesimlerine ulaşmaya çalışan bir anlayışa sahibim, bunu da uygulamaya çalıştım. Bu yönde çalışmalarım devam edecek.”

#Kılıçdaroğlu
#HDP
#aday
#ziyaret
12 dakika önce
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HDP'ye Kılıçdaroğlu'ndan yeşil ışık
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