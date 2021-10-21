Hedef 2 bin ağaç kazandırmak

Kağıthane Belediyesi 2021 yılında şehre bin 824 adet çeşitli türde ağaç dikimi yaptı. Kağıthane Belediyesi’nin ilçeye dikimini yaptığı ağaçlar genel olarak ıhlamur, süs kirazı, zakkum, süs eriği, süs armudu, hatmi, her daim yeşil manolya gibi bitki türlerinden oluşuyor.

Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, ‘’Göreve geldiğimizde ilçemizin yeşil haritasını çıkardık. Ağaçlarımızı tek tek saydık ve coğrafi alana göre hesaplamalar yaptık. Ağaçların az görüldüğü mahallelerimize öncelik verdik. Hedefimiz ilçe genelinde 2 bin ağaç dikimine ulaşmak’’ diye konuştu.

GÜNDEM Kağıthane’de sağlık sorunları konuşuldu