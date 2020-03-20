Hedef günde 15 bin test: Hızlı tanı kiti devreye girecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs ile mücadele konusunda TBMM Genel Kurulu’nda milletvekillerini bilgilendirdi. Bugüne kadar 10 bini geçen test yaptıklarını belirten Koca, hızlı tanı kitinin hemen devreye alınacağını söyledi.TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında toplandı. Erdoğmuş, koronavirüse karşı alınan tedbirler bağlamında milletvekillerinden oturum mesafelerine dikkat edilmesini istedi. Erdoğmuş, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın koronavirüs hakkında Meclis’i bilgilendireceğini söyledi. Daha sonra Bakan Koca, şimdiye kadar alınan önlemler ve yapılanları anlattı:

SALGININ MERKEZİ AVRUPA’YA KAYDI

Karşı karşıya olduğumuz tehdit şartlarında bütün enerji bu tehdidin kendisine yöneltilmelidir. Milletimiz yapıcı yaratıcı katkılar bekliyor. Yüce Meclis kritik önemde pek çok olayla karşı karşıya kaldı. Burada bütün konuşmalardan sonra kurulacak özet cümlesi enerji dolu bir cümle olacaktır. Mücadelenin ilk şartı başarı motivasyondur. Mart 2020 başı itibarıyla salgının hızı Çin’de yavaşlarken, salgının merkezi Avrupa’ya kaydı. Dünya Sağlık Örgütü pandemi ilan etmiştir. Hastalık esas olarak damlacık yoluyla bulaşmaktadır.

ÖLÜM HIZI YÜZDE 3,8

Kuluçka süresi asgari 2 azami 14 gün olmakla birlikte ortalama 6 gün olarak tespit edildi. Dünya Sağlık Örgütü’nün raporuna göre ölüm hızı yüzde 3,8 olarak bildirilmiştir.

LABORATUVAR SAYIMIZ 25 İLDE 36’YA ÇIKACAK

Kovid-19 olası vaka tanımına uyan hastalarda solunum yolu numuneleri referans laboratuvarda çalışılmakta ve 16 ilde hizmet veren laboratuvarlarda değerlendirilmektedir. Laboratuvar sayımız kısa zaman içinde 25 ilde toplam 36’ya çıkacaktır. Bugün itibarıyla iki vakıf üniversitesinin devreye girmesiyle 18 merkezde çalışmaya başladı. İtalya, Çin’den gelenlerin ülke içinde serbest dolaşmasına izin vererek salgının tüm Avrupa’ya yayılmasına neden oldu.

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HIZLI TANI KİTİ DEVREYE GİRECEK

Yakında bütün büyükşehirlerde test yapabilir olacağız. Önümüzdeki 1-2 gün içerisinde yarın (bugün) sabah itibarıyla olma ihtimalini yüksek gördüğümüz hızlı tanı kiti devreye girmiş olacak. Bütün ülkeye yaymak üzere bir planlama yaptığımızı buradan müjdelemek istiyorum. Taramadan geçen kişi sayısı 372 bin oldu. Aile hekimleri üzerinden 132 bin tarama yapıldı.

YAPILAN TEST 10 BİNİ GEÇTİ

Bugüne kadar 10 bini geçen test yaptık. Önümüzdeki günlerde bu test sayımızın çok artacağını düşünüyoruz. Günlük en az 10-15 bin test yapabilir hale gelmek istiyoruz. Sağlık personelimiz daha yoğun çalışmak zorunda izinleri iptal ettik. Sağlık personelimizin hem iş yükü hem maruz kaldığı risk artmış durumda. İki gün önce 6 üniversitemize talepleri olmadığı halde her birine 50 bin maske gönderdik.

Sağlıkçılara teşekkür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Kovid-19 ile mücadelede görev alan sağlık personellerine teşekkür etti. Erdoğan, paylaşımında, “Koronavirüsle mücadelede takdire şayan bir fedakârlıkla ve sabırla görev yapan tüm sağlık personelimize şükranlarımı sunuyorum. Allah’ın yardımı, Milletimizin desteğiyle bu süreci de güçlenerek atlatacağız.” ifadelerini kullandı. Erdoğan iletisine ayrıca Çankaya Köşkü’nde dün düzenlenen Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı sonrası yaptığı konuşmanın bir bölümünün yer aldığı videoyu da ekledi.

OYNAT 04:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık personellerine teşekkür paylaşımı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede görev alan sağlık personellerine teşekkür etti. Erdoğan, paylaşımında, 'Koronavirüsle mücadelede takdire şayan bir fedakârlıkla ve sabırla görev yapan tüm sağlık personelimize şükranlarımı sunuyorum. Allah'ın yardımı, Milletimizin desteğiyle bu süreci de güçlenerek atlatacağız' ifadelerini kullandı.



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