Hedefe doğru yürüyoruz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca ATO Congresium’da düzenlenen 12. Çalışma Meclisi açılış programında ekonomik saldırılara rağmen hedeflerine yürümeye devam ettiklerini belirtti. Erdoğan, özetle şunları söyledi:

Adaletsizlik her alanda olduğu gibi çalışma hayatında da en büyük sorundur. Biz dünya beşten büyük derken güvenlik kaygısının yanı sıra adaletsizliğe de dikkat çekiyoruz. Bir yanda tüketimin akılalmaz boyutlara ulaştığı Amerika ve Avrupa. Diğer yanda çocukların açlıktan öldüğü Asya ve Afrika. Dünya böyle bir çarpıklığı uzun süre taşıyamaz. İstihdam burada ilk başlanması gereken noktadır.

50 İŞÇİ AL DEYİNCE RAHATSIZ OLUYORLAR

İnsan gücünün yerini makine ve yazılımın aldığı bir dönemde istihdam konusunu yeniden tasarlamak gerekiyor. Birilerine

gel bakalım sen devasa fabrikatörsün yanına 50 işçi daha alıver. 5 bin 10 bin çalıştırmak nedir onun yanında 50 tane daha fazla eleman al dediğimizde rahatsız olanlar var. Büyümek önemlidir ama insana faydası varsa anlamlıdır. Gelişmek, kalkınmak önemlidir ama insan hayatına katkıda bulunduğu oranda kıymetlidir.

HER ALANDA ÇAĞ ATLIYORUZ

Milli teknoloji hamlesiyle ülkemizde savunma sanayisinden yazılıma kadar her alanda çağ atlatıyoruz.

En büyüklere baktığımızda dünyanın 5 önemli inşaat firmasından birinin Türkiye’den çıktığını görüyoruz. Tarımsal üretimde Avrupa’da ilk sırada, dünyada 7. sıradayız. Bütün bunlar aynı zamanda iş demek, istihdam demek, gelirin paylaşılması demek, zenginliğin artması demektir. Türkiye son 17 yılda istihdamda yaklaşık 9 milyonluk artış sağladıysa işte bu sayededir.

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İLK ON İÇİN KARARLIYIZ

Küresel ekonomide en sert fırtınaların estiği dönemlerde dahi biz, dimdik ayakta durmayı başardık. Bugün de maruz kaldığımız tüm ekonomik saldırılara rağmen hedeflerimize doğru yürümeye devam ediyoruz. Her kim şu veya bu sebeple ülkesinin aleyhine sonuçlar doğuracak bir işe kalkışırsa bilmelidir ki 82 milyonun her birine zarar vermiştir. Üretim, büyüme ve istihdam odaklı bir ekonomi programıyla ülkemizi dünyanın en büyük 10 devletinden biri haline getirmekte kararlıyız.

Bunu, çalışma hayatımızın tüm taraflarıyla birlikte başaracağız. İşverenlerimizi desteklemeyi sürdüreceğiz. Çalışanlarımızın yanında yer almaya devam edeceğiz.

Prof. Dr. Fuat Sezgin

Ülkemiz cazibe merkezi olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe’de düzenlenen 2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı Toplantısı’ndaki konuşmasında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, “Hocamızın şahsi kütüphanesi bir hazine değerindedir. İnşallah bunları da vakıf ve müze bünyesinde en güzel şekilde koruyacak, değerlendirecek ve gelecek nesillere aktaracağız. Bu yıl vesilesiyle ülkemizin yanı sıra geniş bir coğrafyada yaklaşık 800 etkinlik gerçekleştirilecek” dedi. Fuat Sezgin’in Bitlis’te başlayıp İstanbul’da süren ardından Almanya’ya uzanan ve İstanbul’da nihayete eren 94 yıllık hayatının her safhasının paha biçilmez derslerle dolu olduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:

TARİHİMİZİN EN BÜYÜK AYIPLARINDAN BİRİ

“Dünya çapında böyle bir bilim adamının 1960 darbesinin ardından İstanbul Üniversitesi’nden uzaklaştırılması tarihimizin en büyük ayıplarından biridir. Açık konuşmak gerekirse hocamızın ülkemizde barındırılmamasının sebebi yürüttüğü çalışmaların başındaki ‘İslam’ ifadesidir. Şayet Fuat Hoca, İslam değil de mesela Roma veya Bizans tarihi çalışmış olsaydı emin olun hayatının sonuna kadar İstanbul Üniversitesi’nde kalmaya devam ederdi. Sıkıntı burada, dert burada.

BİZ SAHİP ÇIKMADIK ALMAN SAHİP ÇIKTI

İlim insanına sahip çıkmadığınız zaman işte ona Alman sahip çıkar ve Alman sahip çıktığı zaman da bu eserler Almanca dünyada yerini bulur. Halbuki İslam alimlerinin çalışmaları incelenmeden dünya bilim tarihinin incelenebilmesi de yazılabilmesi de mümkün değil. İlme sevdalıysanız ilmin, ilim adamlarının önünü açacaksınız, biz bunu yaptık. Bilim insanlarımıza birikimlerini ülkemizde değerlendirecekleri zemini hazırlamaya başladığımızı gösteriyoruz. Önümüzdeki dönemde ülkemizi tüm bilim insanları için çok daha önemli bir cazibe merkezi haline getireceğiz.”

30 bin yeni sağlık çalışanı müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlıkta istihdam müjdesi verdi. Külliye’de sağlık çalışanları ile iftarda bir araya gelen Erdoğan, “Bu yıl içinde 29 bin 689 yeni sağlık çalışanını kamuda istihdam etmek için süreci başlattık. Yani yaklaşık 30 bin. İlk etapta 12 bin sağlık personelinin alımını gerçekleştireceğiz” dedi. Hastaları mağdur etmeden, kaliteden ödün vermeden yerli ilaç ve tıbbi cihaz sanayisini güçlendireceklerini vurgulayan Erdoğan, “Türkiye’yi sadece kendi ihtiyaçlarını karşılayan değil, aynı zamanda dost ve kardeş ülkelerin ilaç ve tıbbi cihaz taleplerine cevap veren bir ülke konumuna getireceğiz” ifadelerini kullandı.

Hasta başına hemşire sayısı artacak

Erdoğan konuşmasının sonunda sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin engellenmesi başta olmak üzere haklarının korunmasına ilişkin adımları İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı ile kararlı bir şekilde sürdürdüklerini söyledi. Sağlık meslek liselerinden mezun olanların da Sağlık Bakanlığı’nda değerlendireleceğini kaydeden Erdoğan, “Hasta başına düşen hemşire sayısını artıracağız. Hemşire noktasında bir zafiyete asla düşmeyeceğiz. Her hasta başına hemşiremizin geldiğini görecek” şeklinde konuştu.

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