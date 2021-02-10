​Hedefi küskünler​: CHP'de 10 vekille temasta

CHP’den istifa ederken Meclis’te grup oluşturacak sayıya ulaşacaklarını söyleyen Muharrem İnce, bu doğrultuda temaslarını CHP içi küskünler ile TBMM’deki bağımsız isimlere yoğunlaştıracak. İnce’nin bu hafta temaslarını hızlandıracağı belirtiliyor.

GÜNDEM İnce CHP'den resmen istifa etti

Memleket Partisi’ni kurmaya hazırlanan Muharrem İnce, istifanın ardından transferlere odaklandı. Eleştiri bombardımanı ile önceki gün CHP'den istifa eden Muharrem İnce, Mart ayı başında Memleket Partisi'ni kuracak. İnce, CHP ile yollarını ayırırken de kuracağı partisinin TBMM'de grup kuracak sayıya ulaşacağını iddia etmişti. Bir süredir, CHP içerisinde 10'a yakın milletvekili ile temas içerisinde olan İnce'nin, bu hafta içerisinde CHP'de yönetime kırgın olanlarla da görüşeceği belirtiliyor.

ELEŞTİRİLERE TELEVİZYONDAN CEVAP VERECEK

İnce'nin hedefindeki diğer isimler ise Meclis'teki bağımsızlar. Mevcutta Meclis'te 10 bağımsız milletvekili bulunuyor. İnce, CHP'den istifa eden Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy ve Özcan Özel'in kendi partisine katılacağını söyledi. İnce, 3 milletvekilinden geriye kalan 7 milletvekilini de saflarına katmak için iknaya yoğunlaşacak. Meclis’te bir partinin grup kurabilmesi için en az 20 milletvekiline sahip olması gerekiyor. Bu arada İnce'nin, CHP yönetiminin kendisi hakkında yaptığı eleştirilere de televizyon programında cevap vereceği öğrenildi.

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