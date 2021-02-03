Gündem Hedefi tutturan 2 ülkeden biriyiz
ANKARA

​Hedefi tutturan 2 ülkeden biriyiz

Hedefi tutturan 2 ülkeden biriyiz

2021-2030 Trafik Güvenliği Eylem Planı törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin trafik güvenliğinde kat ettiği mesafeyi şöyle özetledi: BM’de 2011-2020 yılları arasında trafik kazaları kaynaklı ölümlerin yüzde 50 azaltılması hedeflendi. Türkiye olarak deklarasyona biz de imza attık. 100 bin nüfus başına düşen can kaybı 2010’da 13,4 iken 2019’da yüzde 56 azalışla 5,9’a geriledi. Dünyada yüzde 50 azalış hedefini tutturan iki ülkeden biri olduk.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen 2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı ile Trafik Medya Yüzlerinin Tanıtımı ve Trafik Medya Ödülleri Programı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, trafikte ulaşılan seviyeyi anlattı:

  • Kazalarda yaralanan insanlar sadece bir istatistiki veri değil, hepsini tanıyoruz. Bir dönem her akşam adeta savaş bilançosu gibi trafik kazası haberlerini televizyonlardan dinlerdik. Her gün sollama yaparken kafa kafaya çarpışan otobüsler, takla atan kamyonlar, paramparça olan otomobiller, 20 ölü, 30 ölü gibi rakamlar rutin hale gelmişti. Çünkü yollar tek şerit gidiş, tek şerit gelişti. En küçük bir hata facia demekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sürücüsüz otobüsün ilk yolcusu
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan sürücüsüz otobüsün ilk yolcusu

22 BİN KİLOMETRE BÖLÜNMÜŞ YOL

Bundan 18 yıl önce hükümete geldikten sonra açıkladığımız ilk 6 aylık acil eylem planımızda, ‘Bütün yollarımız duble yol olacak’ dedik. Görevi devraldığımız da Türkiye’de çoğu da şehir içi geçiş olmak üzere sadece 6 bin 100 kilometre bölünmüş yol vardı. Bugüne kadar 22 bin kilometre daha bölünmüş yol kazandırarak bu rakamı 28 bin kilometrenin üzerine çıkardık.

HİÇBİR MESELEYİ ERTELEMEDİK

  • Bunun yanında denetimden araç muayenesine kadar her alanda çok önemli atılımlar gerçekleştirdik. Yaptığımız yatırımlarla ülkemize çağ atlattık. Elbette, ‘Bütün bunlara ne gerek var? böyle devam etsin’ diyenler de oldu ama biz trafikle ilgili hiçbir meseleyi ertelemedik. Sıfır can kaybı, sıfır yaralanma, sıfır maddi hasar’ hedefimize ulaşana kadar da inşallah çalışmaya devam edeceğiz.

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GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalar: İlkokullar 1 Mart'ta açılıyor

DEKLARASYONA İLK İMZAYI BİZ ATTIK

Sadece Türkiye’de değil dünyanın her yerinde trafik güvenliği toplumların öncelikleri arasındadır. Nitekim 2010’da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda küresel yol güvenliğinin iyileştirilmesi kararı alındı. Bu çerçevede 2011-2020 yılları arasında trafik kazaları kaynaklı ölümlerin yüzde 50 azaltılması hedeflendi. Türkiye olarak bu deklarasyona biz de imza attık.

Törende farklı kategorilerde ödüllerin takdimi yapıldı. Cep telefonu kullanımı konusunda plastik cerrah Prof. Dr. Ömer Özkan, yaya önceliği konusunda milli yüzücü Sümeyye Boyacı, trafikte risk konusunda milli basketbolcu Shane Larkin, kırmızı ışık konusunda milli cimnastikci İbrahim Çolak ve aşırı hız konusunda milli voleybolcu Hande Baladin medya yüzü olarak sertifika aldı.

HEDEFİMİZ SIFIR KAZA SIFIR CAN KAYBI

  • Genel olarak baktığımızda ülkemizde 100 bin nüfus başına düşen can kaybı 2010’da 13,4 iken bu sayı 2019’da yüzde 56 azalışla 5,9’a geriledi. Böylece dünyada trafik kazalarındaki can kaybında yüzde 50 azalış hedefini tutturan 2 ülkeden biri olduk. Peki işimiz bitti mi? Hayır. Bizim bir defa içimizin soğuması, kalbimizin mutmain olması için görmemiz gereken rakam sıfır kaza, sıfır can kaybı, sıfır acıdır.

Erdoğan’dan destek paylaşımı

Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı grafikli paylaşımda, salgın döneminde verdikleri desteklere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Paylaşımında, “Sağlıktan sosyal desteklere kadar her konuda vatandaşlarımızın yanında olacak adımlar attık. Bu mücadelede esnafımızın, sanatkarımızın, üreticimizin yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullanan Erdoğan, “Salgına karşı hep birlikte topyekun bir seferberlik yürüttük” başlıklı grafikte de toplumun çeşitli kesimlerine yapılan yardım ve desteklere yer verildi.

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