Gündem Hedefim Evliya Çelebi gibi olmak
YEREL GÜNDEM

Hedefim Evliya Çelebi gibi olmak

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından sosyal medya üzerinden duyuruldu. Gastronomi alanında Şef, Seyyah, Yazar Ömür Akkor ve Yunus Emre Akkor ödüle layık görüldü.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Hedefim Evliya Çelebi gibi olmak
Ömür Akkor

Ketebe Yayınları’ndan tamamen kendi çizimlerinden oluşan, 25 yıllık seyahatlerin sonucu Türkiye Gastronomi Atlası’nı seyahat ve lezzet severlerle buluşturan Ömür Akkor, aldığı ödül sonrası gururlu ve mutlu olduğunu söyledi. Akkor, “Son 27 yıldır ilçe ilçe, il il bütün Türkiye’yi gezip bu seyahatlerde yerli üreticiler, geleneksel yemekler, geleneksel iklim ve kültür üzerine çalışmalar yapıp bunları yayınlıyorum. 4 cildini tamamladığım Türkiye Seyahatnamesi var, çok yakında birkaç yeni cildi daha çıkacak. Şimdiye kadar 30 üzerinde Türk ve Anadolu mutfağı üzerine kitabım var, son 10 yıldır ise arkeolojik kazılara eşlik ediyorum. Son 3 yıldır da biyo-coğrafya, prehistorya ve filoloji üzerine lisansüstü dersler alıyorum. Ömrümün sonuna kadar da Anadolu mutfağı üzerine yazmaya ve araştırmaya devam edeceğim. İlk günkü kadar heyecanlıyım, yeniden 27 yıl daha çalışmaya ve kendimi adamaya hazırım. En büyük düsturum Evliya Çelebi gibi 400 yıl sonra da okunmak, amaçlarıma adım adım ilerlediğim için mutlu ve gururluyum” dedi.

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Kılıçdaroğlu'dan kimyasal iftirasının devamı: 'İspat etmezsen namertsin'
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Kılıçdaroğlu'dan kimyasal iftirasının devamı: 'İspat etmezsen namertsin'

Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın “TSK kimyasal kullanıyor” iftirasına benzer bir iftira Kılıçdaroğlu’ndan geldi. CHP lideri, “Türkiye’nin cari açığı kapatmak için uyuşturucu ticareti yaptığı”nı söyledi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet ve Jandarma suç duyurusunda bulundu. Soylu, Kılıçdaroğlu’nun ABD gezisine göndermede bulunarak, “Hamburgercide aldığı siparişler yavaş yavaş ortaya çıkıyor. İftiralarını yanına bırakmayacağız” dedi.
Blockchain’i KOBİ’lere taşıyacağız: İTO seçimlerinin ilk etabı 9 Kasım'da yapılacak
Ekonomi

Blockchain’i KOBİ’lere taşıyacağız: İTO seçimlerinin ilk etabı 9 Kasım'da yapılacak

İTO seçimlerinin ilk etabı olan meslek komitesi seçimleri, 9 Kasım Çarşamba günü yapılacak. Seçimlerde tekrar aday olan Şekib Avdagiç, üye merkezli politikalarını gelecek 4 yılda da sürdüreceklerini söyledi. Avdagiç, “Yeşil dönüşüm, yenilenebilir enerji, e-ticaret, Metaverse ve dağınık yapıda bir veri tabanı sistemi olarak şifrelenmiş işlemlerin takibini sağlayan blockchain’i KOBİ düzeyine indirecek çalışmalar yürüteceğiz” dedi.
Şimdi sahne kadın oyunlarında
Hayat

Şimdi sahne kadın oyunlarında

Devlet Tiyatroları bu yıl ilk kez “Uluslararası Kadın Oyun Yazarları Tiyatro Festivali”yle kadın yazarların oyunlarını seyircisiyle buluşturacak. Festival, dünyanın dört bir yanından sadece kadınların yazdığı tiyatro metinleri ve seçkin sahne performanslarına ev sahipliği yapacak.

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