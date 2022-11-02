Hedefim Evliya Çelebi gibi olmak

Ketebe Yayınları’ndan tamamen kendi çizimlerinden oluşan, 25 yıllık seyahatlerin sonucu Türkiye Gastronomi Atlası’nı seyahat ve lezzet severlerle buluşturan Ömür Akkor, aldığı ödül sonrası gururlu ve mutlu olduğunu söyledi. Akkor, “Son 27 yıldır ilçe ilçe, il il bütün Türkiye’yi gezip bu seyahatlerde yerli üreticiler, geleneksel yemekler, geleneksel iklim ve kültür üzerine çalışmalar yapıp bunları yayınlıyorum. 4 cildini tamamladığım Türkiye Seyahatnamesi var, çok yakında birkaç yeni cildi daha çıkacak. Şimdiye kadar 30 üzerinde Türk ve Anadolu mutfağı üzerine kitabım var, son 10 yıldır ise arkeolojik kazılara eşlik ediyorum. Son 3 yıldır da biyo-coğrafya, prehistorya ve filoloji üzerine lisansüstü dersler alıyorum. Ömrümün sonuna kadar da Anadolu mutfağı üzerine yazmaya ve araştırmaya devam edeceğim. İlk günkü kadar heyecanlıyım, yeniden 27 yıl daha çalışmaya ve kendimi adamaya hazırım. En büyük düsturum Evliya Çelebi gibi 400 yıl sonra da okunmak, amaçlarıma adım adım ilerlediğim için mutlu ve gururluyum” dedi.

REKLAM