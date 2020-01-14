Hedefimiz ateşkesin kalıcı olması

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte’yi kabul etti. Erdoğan’ın davetine icabetle göreve gelmesinin ardından ilk çalışma ziyareti kapsamında Ankara’ya gelen İtalya Başbakanı Conte, Fuat Oktay tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 1,5 saat süren basına kapalı baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından Erdoğan ve Conte ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan, “Ağırlıklı olarak Libya’daki gelişmeleri ele aldık. Libya’daki gelişmelerin dışında da tabii ki Suriye konusu, ikili ilişkilerimizi değerlendirme fırsatımız oldu. BM Genel Sekreterinin Libya Özel Temsilcisinin girişimlerini ve Berlin sürecini yapıcı şekilde destekledik, desteklemeye devam ediyoruz. Bu hafta sonu Berlin’de yapılacak zirveyle ilgili olarak gerek sayın Putin gerek şahsım gerekse Conte, bizlerin de Berlin’e katılma konusunda kararlılığımız var” dedi.

KALICI OLMASI İÇİN ÇABALIYORUZ

Erdoğan, “Malumunuz geçen Çarşamba günü İstanbul’da sayın Putin’le bir ortak açıklama yaptık. Bu açıklamayla birlikte ateşkes yürürlüğe girmiş oldu. Halihazırda ateşkesin ahdi bir temele oturtulması amacıyla da gayret göstermekteyiz. Heyetlerimiz, ilgili tüm tarafların katılımıyla bugün Moskova’da şu anda görüşmelerine devam ediyor. Ateşkesin kalıcı bir hale gelmesi için gayret gösteriyoruz. Bu çerçevede yakın zamanda bir ateşkes anlaşmasının imzalanmasını özellikle temenni ediyorum. İtalya’nın bu kulvarda gösterdiği çabaları da takdirle karşılıyoruz” diye konuştu.

İDLİB İÇİN DESTEK İSTEDİ

Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: “İdlib’in gerginliği azaltma bölgesi statüsünün muhafazasına yönelik çabalarımıza İtalya’nın desteğini beklediğimizi vurguladım. 2012’den bu yana yapılamayan hükümetler arası zirve toplantısının, bu sene icra edilmesi konusunda mutabık kaldık.”

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DÜNYA Libya'da darbeci Hafter ateşkesi kabul etti

GÜÇLÜ BİR SONUÇ BEKLİYORUZ

Soruları da yanıtlayan Erdoğan, Moskova’daki görüşmelerin olumlu geçtiğini belirterek, şunları söyledi:

“Şu anda görüşmelere güçlü bir katılım var. Eminim Moskova’daki görüşmelerden bu doğrultuda güçlü bir sonuç çıkacaktır. Türk heyetinin Moskova’daki görüşmelerine ilişkin temennim odur ki noktayı orada koymak suretiyle barışın Libya’da hakim olmasına yardımcı olur. Gerek Rusya gerek Türkiye tarafı olarak, bunları İstanbul’daki Sayın Putin ile olan görüşmelerimizde etraflıca ele almıştık. Bu durum Berlin sürecine de bir altyapı hazırlayacaktır. Bu netice doğrultusunda Berlin’e gideceğiz. Temennim o ki bu sağlam temele oluşturulacak Libya’daki ateşkes, Libya’daki kardeşlerimize huzur ve barış sağlayacaktır.”

Bağımsız ve egemen Libya

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Türkiye ve Rusya’nın çağrısının ardından Libya’da yürürlüğe giren ateşkesin barışçıl sürece girilmesi için fırsat penceresi açacağını söyledi. Görüşmede birçok konuyla birlikte Libya konusunu da ele aldıklarını belirten Conte, “Libya’da ateşkesin önemli bir fırsat penceresi açacağını, barışçıl sürece girileceğini umut ediyorum” dedi. Conte, Libya konusunda yürütülen Berlin Süreci sayesinde Libya’da gerginliğin yerini siyasi sürece bırakacağını ifade etti. Conte, “İtalya olarak amacımız bölünmemiş, bağımsız ve egemen bir Libya olması” diye konuştu.

GÜNDEM Ateşkes için geliyor

Ateşkes memnuniyeti

Fayiz es-Serrac ve Mevlüt Çavuşoğlu

Türkiye ve Rusya’nın çağrısının ardından Libya’da yürürlüğe giren ateşkes memnuniyetle karşılandı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Twitter hesabından paylaştığı mesajda, Libya’da sağlanan ateşkesi memnuniyetle karşıladığını ifade etti. Ateşkesin Libya’da siyasi çözüm için diyaloğun tekrar başlatılmasına fırsat tanıyacağına işaret eden Borrell, “Şimdi tüm tarafların ateşkesi uygulaması gerekiyor.” vurgusunu yaptı. Borrell, AB’nin Berlin sürecine ve Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde yürütülen çalışmalara destek vermeye hazır olduğunun altını çizerek, tüm Libyalıların barış ve refahı hak ettiğini belirtti.

Arap Birliği, yaptığı yazılı açıklamada, ateşkesi memnuniyetle karşıladığını belirterek, Libya’daki bütün taraflara ateşkese uymaları ve gerginliği artıracak faaliyetlerden kaçınmaları çağrısında bulundu. Ateşkesin yürürlükte kalması için iyi niyetli olunması gerektiğine işaret eden Arap Birliği, çatışan taraflardan, Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame’nin girişimleri ve Berlin Konferansı sürecine uygun bir şekilde, siyasi müzakerelerin başlatılmasını talep etti. Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert de Libya’da yürürlüğe giren ateşkesten memnuniyet duyduklarını söyledi.

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Baş döndüren trafik

Hafter - Serfey Lavrov

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya’nın başkenti Moskova’da Libya’da barış ve istikrarın kalıcı hale gelmesi için bir dizi görüşme gerçekleştirdi.

Çavuşoğlu ve Akar önce Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Rusya Dışişleri Bakanlığı Devlet Konuk Evi’nde biraraya geldi. Yapılan görüşmede, Libya’da barış ve istikrarı sağlama çabaları istişare edildi. Bu görüşmenin ardından Çavuşoğlu ve Akar, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac’la bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu, ayrıca ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonda görüştü. Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Hafter süre istedi

Türk heyet bu görüşmeleri yaparken Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu da Libya’nın doğusundaki gayrı meşru silahlı güçlerin başındaki Halife Hafter’le Rusya’nın başkenti Moskova’da bir araya geldi. Görüşmeler sonunda bir açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu, “Muhtemel bir ateşkesin koşullarını içeren taslak bir metin ortaya çıkardık. Bu metin üzerinde özellikle Hafter tarafından gelen değişiklik önerilerini de uzlaşı anlayışıyla dikkate aldık. Serrac ve Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri metni imzalayarak bize teslim ettiler. Hafter tarafı (Libya ateşkes mutabakatını imzalamak için) yarın (bugün) sabaha kadar süre istedi” dedi. Lavrov ise “Oldukça zorlu bir müzakere süreci oldu. İki taraf da taslak metne olumlu bakıyor” diye konuştu.

İki sürpriz ziyaret

Kamuoyunca Hasan Efendi olarak bilinen Hasan Kılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ahmet Ustaosmanoğlu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin önde gelen ilim adamlarından, Hadis Alimi M. Emin Saraç Hoca ve İsmailağa Cemaatinin manevi lideri Mahmut Efendi’nin vekili Hasan Kılıç Hocayı evlerinde ziyaret etti.

Erdoğan, önceki akşam resmi programında olmayan iki ziyaret gerçekleştirdi. Erdoğan akşam saatlerinde öğrencilik yıllarından hocası olan M. Emin Saraç’ı İstanbul Fatih’teki evinde ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra İsmailağa Cemaatinin manevi lideri Mahmut Efendi’nin vekili Hasan Efendiyi de Fatih’teki evinde ziyaret etti. Erdoğan’ın Hasan Efendi’ye yaptığı ziyarette Mahmut Efendi’nin oğlu Ahmed Ustaosmanoğlu da yer aldı. Erdoğan’ın Hasan Kılıç Hoca’ya yaptığı ziyaretin fotoğraflarını, Mahmut Efendi’nin torunu Muhammed Fatih Ustaosmanoğlu Twitter hesabından paylaştı.

Denktaş’ı andı

Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ı vefatının 8. yılında saygı ve rahmetle andı. Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “KKTC’nin Kurucu Cumhurbaşkanı, ömrünü Kıbrıs davasına adamış merhum Denktaş’ı vefatının 8. yıl dönümünde saygı ve rahmetle yad ediyorum” ifadelerini kullandı.

Almanya yolcusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya’da barış sürecinin masaya yatırılacağı Berlin’deki konferansa katılmak üzere 19 Ocak’ta Almanya’ya gidecek. Türkiye’nin girişimleri sonrasında Libya’da varılan ateşkes Berlin Konferansı’nın öncelikli gündem maddesi olacak.

OYNAT 01:45 Çavuşoğlu: Libya'da ateşkeş için taslak bir metin ortaya çıkardık Çavuşoğlu, Libya'da barış ve istikrarı sağlama çabaları kapsamında Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleştirdikleri görüşmelerden sonra Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile açıklama yaptı. Çavuşoğlu, Libya'da ateşkes için taslak bir metin ortaya çıkardıklarını, Hafter tarafının ise yarın sabaha kadar süre istediğini bildirdi. BiP'te paylaş

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