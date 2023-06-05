Hedefimiz üretimi ve ticareti artırmak

Ticaret Bakanlığı'nda dün devir teslim töreni yaşandı. Düzenlenen törende görevi Mehmet Muş’tan devralan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ilk mesajlarını verdi. Bolat, fiyat istikrarını sağlamanın öncelikli hedefleri olduğunu ifade etti. Bakan Bolat, şunları kaydetti: "İhracatımızın 36 milyar dolardan 20 yılda 225 milyar dolara yükselmesinde yapılan çalışmaların çok önemli katkısı var. Artık seçim bitti, seçim gerginliği de geride kaldı. Artık Türkiye Yüzyılı başladı. Bundan sonra her şey Türkiye’miz için, halkımız için. Şimdi kurumlarla birlikte inşallah birlikte çalışacağız. 41 yıllık iş hayatımda ekonominin çeşitli alanlarında görevler yaptım. İş dünyamızı, sanayi ve ticaret kuruluşlarımızı, OSB’lerini hamdolsun tanıyorum, var olan sorunları inşallah hep birlikte çözeceğiz. Milletvekilleri ile birlikte çalışacağız."

CARİ AÇIĞI İYİLEŞTİRECEĞİZ

Temel hedefin üretimi ve ticareti artırmak olduğunu vurgulayan Bakan Ömer Bolat, "Ticaret artarsa refah artar. Mal ve hizmetler ihracatını sürekli büyüterek cari açığımızı iyileştirmek ve döviz rezervlerimizi artırmak istiyoruz. Hizmet ihracatımızın olduğu kadar mal ihracatımızın da çok önemli olduğunun altını çizmek istiyorum. Enflasyonu düşürmek için çalışmalarımız sürecek. Fiyat istikrarını sağlamak önceliğimizdir" dedi.

DAHA İYİ HİZMET EDECEKTİR

Mehmet Muş da görevlerin bir bayrak yarışı olduğunu vurguladı. Muş, “Sağ olsun hem MKYK’da hem ekonomi işlerinde Ömer Bey’le çalıştık. Ben kendisinin bakan olarak atanmasından çok büyük memnuniyet duydum, çok sevindim. Halef selef dersiniz ya sayın bakanımız gibi bir kişiye devir yapıyoruz bu açıdan çok mutluyum. Daha iyi hizmet edecektir’’ dedi.







