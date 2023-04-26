Hedefinde savunma sanayii var

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, TUSAŞ'ın bu zamana kadar hiçbir şey yapmadığını iddia etti. Önceki gün partisinin Konya buluşmasında konuşan Karamollaoğlu, "TUSAŞ 1974 koalisyonunda kurulmuştur. 1974, 50 yıl olmuş. Hala bir tane uçağı havalandıramadılar" dedi. Karamollaoğlu’nun hedefe koyduğu TUSAŞ’ın geliştirdiği ilk jet motorlu hafif taarruz uçağı Hürjet, açıklamadan saatler sonra dün ilk uçuşunu gerçekleştirdi. TUSAŞ ayrıca 2005 yılından bu yana savunma sanayiine 10 ayrı ürün kattı.

Karamollaoğlu, söz konusu konuşmasında Türkiye'de yapılan yatırımların yüzde 90'ının israf kapsamına girdiğini de iddia etti. Karamollaoğlu, "İnşallah biz iktidara geldiğimizde mayıs seçimlerinde Sayın Cumhurbaşkanı olarak Kılıçdaroğlu makamına oturduğunda bu politikaların hepsi değişecek. Biz her ilde en az bir, yerine göre birkaç tane tesisin kurulmasını arzu ederiz" ifadelerini kullandı.