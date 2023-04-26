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Hedefinde savunma sanayii var

Karamollaoğlu Hürjet’in ilk uçuşundan önce konuştu: TUSAŞ hiçbir şey yapmadı.

04:00 . 26/04/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Temel Karamollaoğlu.

Temel Karamollaoğlu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, TUSAŞ'ın bu zamana kadar hiçbir şey yapmadığını iddia etti. Önceki gün partisinin Konya buluşmasında konuşan Karamollaoğlu, "TUSAŞ 1974 koalisyonunda kurulmuştur. 1974, 50 yıl olmuş. Hala bir tane uçağı havalandıramadılar" dedi. Karamollaoğlu’nun hedefe koyduğu TUSAŞ’ın geliştirdiği ilk jet motorlu hafif taarruz uçağı Hürjet, açıklamadan saatler sonra dün ilk uçuşunu gerçekleştirdi. TUSAŞ ayrıca 2005 yılından bu yana savunma sanayiine 10 ayrı ürün kattı.

HEPSİ DEĞİŞECEK

Karamollaoğlu, söz konusu konuşmasında Türkiye'de yapılan yatırımların yüzde 90'ının israf kapsamına girdiğini de iddia etti. Karamollaoğlu, "İnşallah biz iktidara geldiğimizde mayıs seçimlerinde Sayın Cumhurbaşkanı olarak Kılıçdaroğlu makamına oturduğunda bu politikaların hepsi değişecek. Biz her ilde en az bir, yerine göre birkaç tane tesisin kurulmasını arzu ederiz" ifadelerini kullandı.




#TUSAŞ
#Temel Karamollaoğlu
#Saadet Partisi
#Altılı Masa
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