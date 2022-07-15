Hedefleri bağımsız Türkiye ve Erdoğan’dı

15 Temmuz başarısız darbe girişiminin ardından yaptığı yayınlarla FETÖ’cü darbecileri aklamaya çalışan Batı medyası, ilk kez bir darbeyi milletiyle birlikte engelleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın şahsını hedef alan bir yayın politikasını gündemine aldı. Çeşitli ülkelerden birçok medya kuruluşunun yürüttükleri kara propaganda, yapılanın, belirli bir merkezden yönlendirilen planlı bir stratejinin ürünü olduğunu ortaya koyuyor. Der Spiegel, The Stern, Le Point, L’Express gibi Batı medyasının önde gelen yayın organları, kullandıkları kapaklar ve haber dili ile Nazi yönetiminin propaganda dilini aşan bir karalama kampanyasını Türkiye’ye karşı yürütmeye devam ediyor.

DERT BÜYÜYEN TÜRKİYE

Türkiye›nin 15 Temmuz darbe girişimi sonra söz konusu yayın organlarının dünyadaki tek derdi Türkiye›nin büyümesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan›ın Türk milletiyle kurduğu derin bağ oldu.Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Batı’da yükselen anti-Türkiye ve anti-Erdoğan söyleminin hedefini, verdiği bir röportajda, “Tayyip Erdoğan, uluslararası sistemin kusurlarını, günahlarını yüzüne vuruyor. Onlara ayna tutuyor. Aynada gördükleri şeyden rahatsızlar. Fakat aynada gördükleri şeyi yani politikalarını değiştirmek yerine aynayı tutana saldırıyorlar. Cumhurbaşkanı’na bu kadar yüklenmelerinin, ‘otoriter, diktatör’ demelerinin arkasında da bu yatıyor” sözleri ile açıklıyor. Örneğin, Alman Stern dergisi dergisi, Erdoğan’ı kapağına taşıyarak ‘Şantajcı’ başlığının attı. Kapakta, “Tehditler, provokasyonlar, Nazi karşılaştırması, Erdoğan Almanya’yı nasıl baskı altında tutuyor?” gibi nefret suçuna varan çirkin ifadeler yer aldı.

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PSİKOLOJİK OPERASYON

Türkiye karşıtlığı noktasında öne çıkan yayınların başında Alman Der Spiegel dergisi geliyor. Derginin Türkiye ve Erdoğan nefretini körüklemekle ilgili dosyası hayli kabarık. Alman dergisi yürüttüğü psikolojik operasyonla, Almanya ve diğer Avrupa Birliği üyesi ülkelerin tüm Avrupa değerlerini ayaklar altına alan tutumunu görmezden gelerek, Türkiye’yi Almanya’daki Türk toplumunu bölmekle suçlayan yayınlara imza attı. Bir yayınında kapağında kızıl bir gökyüzü arka planında ay-yıldız çizimi kullanan dergi, Almanya’nın Türk hükümet yetkililerinin halkoylaması kampanyasına izin vermemesini haberleştirdi. Mart 2017’de ‘Hilal tutulması’ başlığını atan dergi, alt başlık olarak da ‘Erdoğan’ın Almanya’sı- Bir bölünme hikâyesi’ ifadelerine yer verdi. Haberde “‘Partili Cumhurbaşkanlığı’nı esas alan anayasa değişikliği halkoylaması tartışmalarının Almanya’ya da yansıdığı, Türk toplumundaki kamplaşma ve bölünmenin Almanya’daki Türkiyeliler arasında da görüldüğünü” iddia ederek çirkin bir çarpıtmaya imza attı.

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ELEŞTİRİ DEĞİL DÜŞMANLIK

Batı medyası çirkin yüzünü 15 Temmuz darbe girişiminin geri püskürtülmesinden sonra da göstermişti. Fransız Le Point dergisi eylül sayısında Erdoğan’ı kapağına taşıyarak “Türkiye: Batı’yı korkutan ülke” başlığını kullanmıştı. Haberde darbe girişimi sonrası gelişmeler de eleştirilerek gözaltılar ile tutuklamalara gönderme yapılmıştı. Bununla da yetinmeyen dergi internet sitesi üzerinden yaptığı ankette, “Erdoğan’ın Türkiye’si sizi korkutuyor mu?” sorusunu sorarak çirkin bir algı operasyonuna girişti. Fransız dergisi L’Express de 2016 Mayıs ayında Erdoğan’ı kapağına taşımış, “En tehlikeli Türk Erdoğan” şeklinde küstah bir başlık kullanmıştı. 16 Nisan 2017 halkoylamasına haftalar kala etekleri tutuşan İsviçre gazetesi Blick, manşetten İsviçre’de yaşayan Türk vatandaşlarına hem Türkçe hem Almanca seslendi. Blick, “Erdoğan’ın diktatörlüğüne ‘Hayır’ oyu kullanın” çağrısında bulundu.