Hekimbaşı Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi’nde son aşamaya gelindi

Toplamda 40 bin 271 metrekarelik bir alanda yükselen projede; 597 konut, 28 dükkân ve bir lise yer alıyor. Yeni yaşam alanlarının, bölgedeki hak sahiplerine güvenli ve modern yaşam olanakları sunacağı belirtiliyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Hekimbaşı Mahallesi, sadece estetik açıdan değil, aynı zamanda altyapı ve sosyal donatılarla da Ümraniye’nin örnek bölgelerinden biri haline gelecek.

Başkan Yıldırım, projede gelinen aşamayı şu sözlerle değerlendirdi: "Çalışmalarımız, belirlenen takvime uygun olarak ilerliyor. Hekimbaşı Mahallesi'ndeki dönüşüm, sadece yeni konutlar inşa etmekle kalmayacak, aynı zamanda bu bölgeye değer katacak sosyal ve kültürel imkânlar da sunacak. Hak sahiplerimizi güvenli, modern ve konforlu yaşam alanlarına kavuşturmak için büyük bir titizlikle çalışıyoruz"

İçerdiği konutlar, dükkânlar ve eğitim alanıyla sadece bir yerleşim alanı değil, aynı zamanda bölgeye değer katacak bir yaşam alanı olarak tasarlanan proje, Hekimbaşı Mahallesi’ni Ümraniye’nin en prestijli bölgelerinden biri haline getirecek.

Projede yapılan dağıtım kurgusu ve kura altyapı süreçlerinin de büyük bir dikkatle yürütüldüğünü ifade eden Başkan Yıldırım, "Bu projeyle hem mahallemizi hem de Ümraniye’yi dönüştürmeye devam ediyoruz. Hak sahiplerinin en kısa zamanda bu modern yaşam alanlarına kavuşmasını hedefliyoruz" dedi.

Hekimbaşı Mahallesi’nde gerçekleşen dönüşüm, bölgedeki yaşam kalitesini artırmanın yanı sıra Ümraniye’nin şehirleşme sürecine de büyük katkı sağlayacak.