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İSTANBUL

Hekimoğlu İsmail toprağa verildi

90 yaşında hayatını kaybeden Minyeli Abdullah’ın yazarı Hekimoğlu İsmail Üsküdar’dan son yolculuğuna uğurlandı. Yazar için Marmara İlahiyat Fakültesi Camisinde cenaze töreni düzenlendi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Hekimoğlu İsmail toprağa verildi
Hekimoğlu İsmail

Hekimoğlu İsmail olarak tanınan yazar Ömer Okçu son yolculuğuna uğurlandı. Bir süredir rahatsızlığı sebebiyle tedavi gören ve 90 yaşında hayatını kaybeden yazar için Marmara İlahiyat Fakültesi Camisinde cenaze töreni düzenlendi.

enazeye Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Ak Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile Hekimoğlu İsmail’in ailesi ve yakınları katıldı. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından İsmail’in cenazesi Karacaahmet Mezarlığı’na defnedildi.

90 yaşında hayatını kaybeden yazar için Marmara İlahiyat Fakültesi Camisinde cenaze töreni düzenlendi.

90 yaşında hayatını kaybeden yazar için Marmara İlahiyat Fakültesi Camisinde cenaze töreni düzenlendi.
90 yaşında hayatını kaybeden yazar için Marmara İlahiyat Fakültesi Camisinde cenaze töreni düzenlendi.

5 YIL HAPİS YATTI

Timaş Yayın Grubu’nun kurucusu, şair, düşünür, gazeteci ve yazar Hekimoğlu İsmail, 2002’de geçirdiği beyin kanamasından bu yana he

m tedavi görüyor hem de yazı hayatına devam ediyordu. Müstear adını Hekimoğlu lakabıyla tanınan dedesi İsmail Efendi’den alan yazar, 22 yıl asker olarak görev yaptı.

Dergilerde okuduğu İslami hayattan etkilenen Okçu, Ömer Nasuhi Bilmen’in ilmihalini okuyarak kısa zamanda namaza başladı. Kur’an-ı Kerim okumayı 1954’te kendi kendine öğrenen Okçu, Osmanlı Türkçesi’ni ve yardımcı kitaplarla İngilizce’yi de öğrendi.

Ümraniye’deki evinde Minyeli Abdullah’ı kaleme alan yazarın ünlü romanı, ilk kez 1965’te Babıali’de Sabah gazetesinde yayımlandı. “Hekimoğlu İsmail” imzasıyla yayımlanan romanından dolayı sorgulanan ve çeşitli sıkıntılar çeken yazarın makaleleri 1972’de Yeni Asya gazetesinde neşredildi. İ

mam Hatip Lisesi öğrencilerinin askeri okullara alınmasını savunduğu 1992’de yayımlanan “Demek ki öyle” başlıklı yazısından dolayı ağır ceza mahkemesinde yargılanan usta kalem, Bayrampaşa ve Şile Cezaevlerinde 5 yıl hapis yattı.

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