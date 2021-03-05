Helikopter kazasında şehit düşen astsubayla ilgili yürek yakan detay: 5 ay önce baba olmuş - Afyon haberleri

Helikopter kazasında şehit düşen astsubayla ilgili yürek yakan detay: 5 ay önce baba olmuş

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki helikopter kazasında şehit düşen Helikopter Teknisyen Astsubay Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek'in Afyonkarahisar'daki ailesine şehadet haberi verildi. Şehit Karadirek'in evli ve 5 aylık oğlu olduğu bir hafta önce de ailesini ziyaret ettiği öğrenildi.