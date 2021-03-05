Gündem Helikopter kazasında şehit düşen astsubayla ilgili yürek yakan detay 5 ay önce baba olmuş
BİTLİS

Helikopter kazasında şehit düşen astsubayla ilgili yürek yakan detay: 5 ay önce baba olmuş - Afyon haberleri

Helikopter kazasında şehit düşen astsubayla ilgili yürek yakan detay: 5 ay önce baba olmuş

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki helikopter kazasında şehit düşen Helikopter Teknisyen Astsubay Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek'in Afyonkarahisar'daki ailesine şehadet haberi verildi. Şehit Karadirek'in evli ve 5 aylık oğlu olduğu bir hafta önce de ailesini ziyaret ettiği öğrenildi.

Haber Merkezi AA
Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek
Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek

Vali Yardımcısı Mehmet Keklik, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, Aile Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Yasin Evcin, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Emre Öztürk, 29 yaşındaki Helikopter Teknisyen Kıdemli Astsubay Şükrü Karadirek'in şehadet haberini, Osmangazi Mahallesi'nde oturan baba İbrahim ve anne Şerife Karadirek'e ulaştırdı.

AA
Şehidin evine ve evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.

11 kahraman şehit
GÜNDEM
11 kahraman şehit

Şehidin evine ve evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.

Şehit Karadirek'in evli ve 5 aylık oğlu olduğu bir hafta önce de ailesini ziyaret ettiği öğrenildi.

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