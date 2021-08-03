‘Help Turkey’ manipülasyonuna Say desteği

Piyanist Fazıl Say, dünden bu yana “Global call” (Küresel çağrı) başlığı altında sosyal medyada yapılan uluslararası yardım çağrısına destek verdi.

Say, uluslararası camiada yangınlarla mücadele konusunda Türkiye’nin “aciz" olduğu algısını oluşturmak için başlatılan “Help Turkey” (Türkiye’ye yardım edin) akımına sosyal medya üzerinden attığı mesajla destek oldu.

Fazıl Say dün attığı tweetinde adeta Türkiye'yi aşağıladı.

SAY: BİZ TERKEDİLMİŞ TOPLUMUZ

Say twitter hesabından yaptığı paylaşımına "Biz terkedilmiş bir toplumuz." ifadesiyle başladı. Say daha sonra "İyice anladık. Uluslararası yardım çağrısından başka çare kalmadığını hepimiz görüyoruz. Ormanlarımız yanıyor. Bir türlü söndürülemiyor." diyerek devleti adeta aşağıladı.

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Fazıl Say

"İKTİDAR DERHAL DEĞİŞMELİ"

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Hızını alamayan Say yaşanan zorlu mücadelede birlik olma çağrısı yapmak yerine provokasyona girişerek "Bizde ise; erken seçim olmalı, iktidar derhal değişmeli, çağdaş bir anlayışla güzel memleketimize sahip çıkılmalı." ifadelerini kullandı.