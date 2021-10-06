Hem şımarıklık hem soytarılık: Bu mu özgürlük

Makam aracının tepesine çıkan öğrencilere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tepki: Böyle öğrenci olmaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 2021-2022 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesinde eylemci öğrencilerin Rektör Naci İnci'nin makam aracının tepesine çıkarak tepinmesiyle ilgili de konuştu.



Erdoğan, 'Rektörünün arabasının üstüne çıkıp, orada tepinen öğrencilerin olduğu bir Türkiye'yi ben kabullenemiyorum. Bize böyle öğrenciler gerekmez. Ne demek... Rektörünüz aracın içinde, siz önünü kesiyorsunuz ve daha sonra da aracın üstüne çıkıp tepinmeye başlıyorsunuz. Böyle öğrenci olamaz. Bunlar olsa olsa ancak işte üniversitelerin içine sızmış teröristlerdir.' ifadesini kullandı.

