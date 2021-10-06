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İSTANBUL

Hem şımarıklık hem soytarılık: Bu mu özgürlük

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki rektör atamasını bahane ederek eylem yapan grup her çirkinliğe başvuruyor. Gruptan bazıları dün rektörlükten çıkıp aracına binen Prof. Dr. Naci İnci’nin yolunu keserek yuhaladı. Bu arada yarı çıplak bir kişi aracın üzerine çıkarak tepinmeye başladı. Güvenlik görevlileri onu indirirken diğerleri aracın önünü kesti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Hem şımarıklık hem soytarılık: Bu mu özgürlük
Öğrenciler Rektör Naci İnci’nin yolunu kesti, makam aracının üstüne çıkarak tepindi.

Boğaziçi Üniversitesi’nde rektör ataması bahanesiyle rutin hale dönüşen protestolar çığırından çıktı. Bir grup öğrenci dün rektörlükten çıkıp aracına yönelen Rektör Naci İnci’nin yolunu kesti. Yuhalayarak hakarete varan ifadelerle bağıran gruptakiler, İnci araca bindikten sonra da aynı çirkinliğe devam etti.

Makam aracının tepesine çıkan öğrencilere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tepki: Böyle öğrenci olmaz
OYNAT 01:19
Makam aracının tepesine çıkan öğrencilere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tepki: Böyle öğrenci olmaz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 2021-2022 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesinde eylemci öğrencilerin Rektör Naci İnci'nin makam aracının tepesine çıkarak tepinmesiyle ilgili de konuştu.

Erdoğan, 'Rektörünün arabasının üstüne çıkıp, orada tepinen öğrencilerin olduğu bir Türkiye'yi ben kabullenemiyorum. Bize böyle öğrenciler gerekmez. Ne demek... Rektörünüz aracın içinde, siz önünü kesiyorsunuz ve daha sonra da aracın üstüne çıkıp tepinmeye başlıyorsunuz. Böyle öğrenci olamaz. Bunlar olsa olsa ancak işte üniversitelerin içine sızmış teröristlerdir.' ifadesini kullandı.

ARACIN ÜSTÜNE ÇIKTI

  • Üniversite güvenliğinin engelleme çabalarına rağmen, üstü çıplak bir kişi İnci’nin makam aracının üzerine çıktı. Arabanın üstünde tepinen sözde öğrenci, güvenlik görevlileri tarafından araçtan indirildi. Ancak gruptakiler bu kez de aracın önünde toplandı. Yol, güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle açılabildi. Rektör Naci İnci’nin, çirkinliğe karşı tavrını hiç bozmaması dikkat çekti.

Boğaziçi Üniversitesinde eylemci öğrenciler Rektör Naci İnci'nin aracının üzerine çıktı
OYNAT 01:18
Boğaziçi Üniversitesinde eylemci öğrenciler Rektör Naci İnci'nin aracının üzerine çıktı
Boğaziçi Üniversitesi'nin yeni rektörü Naci İnci, makam aracına binerken bir grup öğrencinin tacizlerine maruz kaldı.

Bununla yetinmeyen eylemci öğrenciler rektör Naci İnci'nin aracının üzerine çıktı. Öğrenciyi aracın üzerinden güvenlik görevlileri güçlükle indirdi.

TİYATRODA 184. BÖLÜM!

Üniversitedeki bazı akademisyenler de tiyatroya dönüşen eylemlerine devam etti. Melih Bulu’nun rektör olarak atanmasıyla başlatılan protesto nöbetinin 184’üncüsü de dün gerçekleştirildi. Akademisyenler rektörlük önünde toplanarak bir kez daha sırtlarını rektörlük binasına döndü.

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