Hem şımarıklık hem soytarılık: Bu mu özgürlük

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki rektör atamasını bahane ederek eylem yapan grup her çirkinliğe başvuruyor. Gruptan bazıları dün rektörlükten çıkıp aracına binen Prof. Dr. Naci İnci’nin yolunu keserek yuhaladı. Bu arada yarı çıplak bir kişi aracın üzerine çıkarak tepinmeye başladı. Güvenlik görevlileri onu indirirken diğerleri aracın önünü kesti.
Boğaziçi Üniversitesi’nde rektör ataması bahanesiyle rutin hale dönüşen protestolar çığırından çıktı. Bir grup öğrenci dün rektörlükten çıkıp aracına yönelen Rektör Naci İnci’nin yolunu kesti. Yuhalayarak hakarete varan ifadelerle bağıran gruptakiler, İnci araca bindikten sonra da aynı çirkinliğe devam etti.
Üniversite güvenliğinin engelleme çabalarına rağmen, üstü çıplak bir kişi İnci’nin makam aracının üzerine çıktı. Arabanın üstünde tepinen sözde öğrenci, güvenlik görevlileri tarafından araçtan indirildi. Ancak gruptakiler bu kez de aracın önünde toplandı. Yol, güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle açılabildi. Rektör Naci İnci’nin, çirkinliğe karşı tavrını hiç bozmaması dikkat çekti.
Üniversitedeki bazı akademisyenler de tiyatroya dönüşen eylemlerine devam etti. Melih Bulu’nun rektör olarak atanmasıyla başlatılan protesto nöbetinin 184’üncüsü de dün gerçekleştirildi. Akademisyenler rektörlük önünde toplanarak bir kez daha sırtlarını rektörlük binasına döndü.