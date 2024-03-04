Hep üreten tarafta olacağız

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, “Biz hep millet için yapan, millet için üreten tarafta olacağız” dedi.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu İstişare Toplantısı'nda konuşan Kurum, İstanbul'un iş bilmez ellerde ve beceriksiz yönetim altında çok zaman kaybettiğini ifade etti. “İstanbul'umuzun 5 yılı ziyan edilmiş, heba edilmiştir” diyen Kurum, “Sadece reklamla, algıyla, polemikle, bu koca 5 yıl geçmiştir. Sen git, 5 yıldır olduğu gibi yol yürüdüğün, ‘Liderim’ dediğin o genel başkanını, il başkanını arkasından hançerlemeye devam et” ifadelerini kullandı.
REKOR OYLA SEÇİLECEĞİZ
Kurum, İstanbulluların hizmetin ve eserin adresi olan AK Parti ile Cumhur İttifakı'nı 31 Mart'ta rekor bir oyla seçeceğini dile getirdi. Hiç kimsenin kendilerini polemik yaparken bulamayacağını kaydeden Kurum, “Bizi arayanlar temel atarken, açılışlar yaparken, gençlerimiz için yeni ofisler, yeni iş yerleri kurarken bulacak. Bizi hiçbir zaman kirli pazarlıkların, iftiraların, dedikoduların arkasında bulamayacaklar. Biz hep millet için yapan, millet için üreten tarafta olacağız” diye konuştu.