Hepimiz ‘bir’ olduk: Cuma namazı öncesi tüm camilerde Kur’an-ı Kerim okundu

Kahramanmaraş merkezli depremlerde vefat eden ve yaralananlar için dün tüm camilerde cuma namazı öncesi Kur’an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ahmet Hamdi Akseki Camisi’nde “Gün, milletçe kenetlenme günüdür” konulu hutbe irat etti, cuma namazı kıldırdı ve dua etti.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, cemaati yardımlaşmaya davet etti.

YARDIM TOPLANDI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil ile Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam da namaza katıldı. Hazreti Muhammed’in, Müslümanların birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet ve şefkat göstermede tek vücut olduğunu buyurduğuna işaret eden Erbaş, şu ifadeleri kullandı: “O halde mümin kardeşlerim gün, kenetlenme günüdür. Gün, yardımlaşma ve dayanışma günüdür. Öyleyse geçmişte olduğu gibi bugün de imanımızın gereği olarak birlik, beraberlik ve kardeşlik şuuruyla hareket edelim. Birbirimizin umudu, birbirimizin yaşama sevinci olalım.”

Malatya’da cuma namazı kılınırken 4,2 büyüklüğünde artçı sarsıntı oldu. Cemaat, imamın uyarısı üzerine namazını cami dışında tamamladı.

Erbaş, geçmişten bugüne afetlerde vefat edenlere Cenabıhakk’tan rahmet, yakınlarına ve millete başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileyerek, şunları söyledi: “Depremden etkilenen kardeşlerimizin yaralarını sarmak için pek çok yardım kampanyasının başlamış olmasından büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak, bu kampanyalara destek olabilmek amacıyla bugün cuma namazı çıkışında ülkemiz genelinde sevgi, muhabbet ve kardeşlik yüklü yardımlarınıza aracılık ederek, depremden etkilenen kardeşlerimize ulaştırmak istiyoruz.” Depremlerden etkilenen 10 il haricindeki camilerde, cuma namazı sonrası depremzedeler için yardım toplandı.

KAHRAMANMARAŞ

NAMAZ SIRASINDA DEPREM

Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Hatay, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye ve Şanlıurfa’da cemaat, hasar görmeyen camilerin yanı sıra hasarlı camilerin bahçeleri ile yakınlarındaki açık alanlarda toplandı. Malatya’da hasar görmeyen bazı camilerde cuma namaz kılındı, depremlerde hayatını kaybedenler için Kur’an-ı Kerim okundu. Vatandaşlar namaz kıldığı sırada saat 13.01’de merkez üssü Malatya Yeşilyurt olan 4,2 büyüklüğünde artçı sarsıntı kaydedildi. Kernek Camisini dolduran vatandaşlar, imamın uyarısı üzerine namazı cami dışında tamamladı. Depremin en fazla yıkıma neden olduğu kentlerden Hatay’ın Antakya ilçesinde de depremden hasar gören Fatih Camisi’nin avlusunda cuma namazı kılındı. Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş’ta camilerin yıkılması veya hasar görmesi nedeniyle cuma namazı, Türk Diyanet Vakfının Ayşe Gümüşer İlkokulunun bahçesinde

kurduğu mescit çadırında kılındı.



