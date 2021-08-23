Hepsi gözlerinin önünde yaşandı

Eski Başbakan Adnan Menderes’in idam cezası aldığı Yassıada, 5 sene süren çalışmaların sonucu ziyaretçilere açıldı.

Yaklaşık 61 yıldır gemilerin yanaşmadığı Yassıada, Demokrasi ve Özgürlükler Adası adıyla ziyarete açılmasının ardından Türkiye’nin demokrasi serüvenini daha yakından tanımak isteyenleri ağırlıyor.

Menderes’in idam edildiği dönem İmralı Cezaevinde elektrik teknisyeni olarak görev yapan 87 yaşındaki Seyit Akın, idamlara şahit olduğunu belirterek, “Onlar burada Yassıada’da mahkeme gördüler. Menderes bir gün sonra çeşmenin başında asıldı. Her gün giderdim mezarlarına, dua ederdim. Oranın elektrikçisiydim. Hepsi gözümün önünde asıldı. Şimdi onların mahkeme yerini görmek istiyorum” dedi. Adayı görmek için yola çıkan 73 yaşındaki Çetin Naifoğlu da “Bu yaşımıza geldik gidemedik çünkü kapalıydı. Tarihi olaylar gelişti şimdi yapılmış yeni halini merak ediyoruz. Ölmeden önce gidebilme imkanına kavuştuğum için mutluyum. Gördüklerimi torunlarıma anlatacağım” diye konuştu.

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Demokrasi ve Özgürlükler Adası adıyla hizmete açılan Yassıada, haftanın 6 günü ziyaretçilerini ağırlıyor.

Yargılama sürecini anlatan filmi izleyen 78 Yaşındaki Nesrin Tunçbilek Reyhan “Oynatılan filmde çok doğruları yansıtmışlar. Biz o zaman gün gün her şeyi seyrettik, şimdi de aynısını izledim. Gördüğüm her şeyden fevkalade etkilendim, fevkalade o günleri anımsadım, 78 yaşıma rağmen eşimle buralara kadar geldik, bizim için çok değerli şeyler yapılmış, çok beğendim” ifadelerini kullandı.

GÜNDEM Demokrasi ve Özgürlükler Adası ziyarete açıldı