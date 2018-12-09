Gündem Hepsi midesinden çıktı Tam 116 tane
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Midesinde uyuşturucu taşıyan şüpheli havalimanında yakalandı

Hepsi midesinden çıktı: Tam 116 tane

Atatürk Havalimanı'nda, Brezilya'dan gelen Hollanda uyruklu uyuşturucu kuryesi polis ekipleri tarafından yakalandı. Midesinden bir kilo 400 gram ağırlığında 116 adet kokain kapsülü çıkan kurye, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

IHA
Uyuşturucu madde dolu kapsülleri yutan şahsın röntgen görüntüsü.
Uyuşturucu madde dolu kapsülleri yutan şahsın röntgen görüntüsü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 30 Kasım günü Atatürk Havalimanı'nda Brezilya'nın Sao Paulo şehrinden gelen Hollanda uyruklu N.I.E. (47) isimli şahsın hareketlerinden şüphelenerek gözaltına aldı.

  • Polis ekipleri şahsın vücudunda uyuşturucu madde olabileceğini değerlendirerek, kontrol için hastaneye sevk etti. Şahsın hastanede yapılan kontrollerinde midesinde bir kilo 400 gram ağırlığında 116 adet kokain kapsülü tespit edildi.

Yapılan müdahaleyle uyuşturucu kapsülleri N.I.E'nin vücudundan çıkartıldı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Midesinden 30 kapsül uyuşturucu çıktı
GÜNDEM
Midesinden 30 kapsül uyuşturucu çıktı

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