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İSTANBUL

Hepsinin FETÖ kaydı var

Boğaziçi Üniversitesi’yle ilgili algı operasyonları bitmek bilmiyor. Boğaziçi’nde öğrenci olduklarını belirten 5 kişi sosyal medyada yayılan videoda “Artık ülkemde istenmediğimi hissediyorum” diyor. Videodaki H.D. ve M.A.’nın kapatılan FETÖ liselerinde kayıtları çıktı. Yine üniversiteyle ilgili Zoom toplantısına katılan 371 kişiden 15’inin sol örgütler, 5’inin FETÖ, 44’ünün de PKK/KCK bağı belirlendi.

Burak Doğan Yeni Şafak
Boğaziçi Üniversitesi
Boğaziçi Üniversitesi

Boğaziçi olaylarını organize eden terör örgütü yandaşları, sosyal medyadaki algı yönetimine de hız verdi. Önceki gün sosyal medyada çok izlenenler arasında bir görüntü yer aldı. Boğaziçi öğrencisi olduğunu belirten 5 kişi videoda tek tek kendini tanıtıp bir konuşma yaparak eylemlere destek verdi. Öğrenciler konuşmalarını “Artık ülkemde dinlenmediğimi ve istenmediğimi hissediyorum. Ülkem adına çok üzgünüm” ifadeleriyle bitirdi. Öğrenciler arasındaki H.D.’nin İstanbul’da KHK ile kapatılan FETÖ lisesinde kaydı olduğu ortaya çıktı. M.A.’nın da Aydın Efeler’de FETÖ bağı sebebiyle kapatılan Özel Yesevi Lisesisi’nde eğitim gördüğü tespit edildi. “Demokrasiyi ve kurumunu (Boğaziçi)” savunduğunu iddia eden B.K. ise marjinal sol grupların sempatizanı. B.K.’nın marjinal grupların eylemlerine katıldığı belirlendi.

ZOOM’DAKİLER DE ÖRGÜTÇÜ

Yine Boğaziçi atamasını görüşmek amacıyla düzenlenen bir Zoom toplantısı da güvenlik güçleri tarafından mercek altına alındı. Toplantıya katılan 371 kişiden 51’inin, Boğaziçi Üniversitesi’yle hiçbir ilgisinin olmadığı tespit edildi. Geri kalan 320 kişinin 15’inin sol örgütlerle, 5’inin FETÖ, 44’nün de PKK/KCK ile ile bağı belirlendi. Bu isimlerin büyük çoğunluğunun hendek/barikat terörü döneminde güvenlik görevlilerinin suçlandığı “Barış İçin Akademisyenler” bildirisinin imzacısı olduğu ortaya çıktı. Üniversite ile ilgisi olmayan 51 kişiden 16’sının da PKK/KCK açık alan yapılanmalarına üye oldukları, yine aynı bildiriye imza attıkları ifade edildi.

Boğaziçi Üniversitesi rektörü Melih Bulu'nun çikolata ikramına öğrencilerin tutumu damga vurdu
OYNAT 00:59
Boğaziçi Üniversitesi rektörü Melih Bulu'nun çikolata ikramına öğrencilerin tutumu damga vurdu
Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Boğaziçi Üniversitesine rektör olarak atandığı günden itibaren bazı gruplar tarafından protesto edilen Prof. Dr. Melih Bulu'nun, kendisini protesto eden öğrencilere çikolata ikramına öğrencilerin tutumları sosyal medyada tepkiye neden oldu.

Öğrencilere samimi bir şekilde yaklaşarak 'canım' diye seslenen görevli kişiye öğrenciler, “Canım diyecek bir durum yok. Bizim aramızda bir kavga var şu anda. Bizim arkadaşlarımızı tutuklattınız bu onun çikolatası mı?” diyerek polislere saldıranların gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Boğaziçi Üniversitesi'nde eylem yapanlar son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Selahattin Demirtaş'ın da serbest bırakılmasını istedikleri bir mektup yazmıştı.

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