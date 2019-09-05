Her adrese tek bir tuşla ulaşılabilecek

İçişleri Bakanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ve ASELSAN’ın bir araya gelerek başlattığı Mekansal Adres Kayıt Sistemi’nin (MAKS) Türkiye tanıtım toplantısı İzmir’de yapıldı. Burada konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, MAKS projesinden beklentilerinin yüksek olduğunu belirterek, bunun Türkiye’yi modern, gelişmiş ülkeler potasına biraz daha yaklaştıracak, hemen her vatandaşa dokunacak bir proje olduğunu söyledi.

VİZYON PROJE

Mekansal Adres Kayıt Sistemi’nin çok büyük, kapsamı geniş, daha da genişlemeye müsait, kamu yönetiminde pek çok alana hizmet sunabilecek, “vizyon proje” olarak tarif edebilecek önemli bir proje olduğunu vurgulayan Soylu, “En temel tarifiyle, elimizde kişilere bağlı veri olarak bulunan adres bilgilerinin, coğrafi bilgi sistemleri ile mekanlara giydirilmesi, koordinatlarla tanımlanmış yapılara ait farklı veri setleri oluşturulması ve bu bilgilerin analiz yapmak üzere işlenebilmesi, ilgili kurumlarla paylaşılabilir hale getirilmesidir” diye konuştu.

2020’DE TAMAMLANACAK

Proje kapsamında şu ana kadar 29 ilde, 17 milyon adres, yaklaşık 8,3 milyon yapı, 438 yetkili idarenin mekansal hale getirildiğini belirten Soylu şöyle devam etti: “2019 sonu için nüfus bakımından ülkemizin yüzde 44,5’ine, yüzölçümü bakımında da yüzde 35’ine ulaşmayı hedefliyoruz. Projenin tamamlanması da inşallah 2020 yılının sonunda gerçekleşecektir. Bu projeden beklentilerimiz, kamu hizmetlerindeki verimlilik artışımız, hizmetleri ve yatırımları planlarken daha doğru analizler yapabilme imkanına kavuşmamız, afet, yangın ve diğer acil durumlarda, asayiş olaylarında müdahale sürelerinin kısalması ve devletin herhangi bir konuda politika belirlerken, sahadaki fotoğrafı daha detaylı, daha sağlıklı görebilmesi, haliyle daha sağlıklı, doğru karar verebilmesidir.”

PARA VE ZAMAN TASARRUFU

Soylu, afetlere karşı alınacak tedbirlerin planlamasından, uyuşturucu ile mücadele önlemlerine, yangınlara müdahaleden sosyal projelerin planlanmasına kadar pek çok konuda MAKS projesinin, kamu görevlilerinin en önemli rehberi olacağını ifade ederek, “Bu projeden hem vatandaşımıza hem de devlet bütçesine yansıyacak ciddi anlamda para ve zaman tasarrufu bekliyoruz” dedi.

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DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELEYE KATKI

Projenin 112 acil çağrı merkezindeki çalışana da, yangına müdahale eden itfaiye personeline de rehber olacağını belirten Soylu, şunları kaydetti: “MAKS projesi ayrıca coğrafyamızda yaşanan göç konusundaki adımlarımızda bize yardımcı olacağı gibi bilhassa düzensiz göçle mücadelede de önemli katkılar sunacaktır. Suç ve suçluyla mücadelede koordinasyonun arttırılması bu projeden beklediğimiz diğer çıktılardır.”