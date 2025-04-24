Her alanda sözü güçlü Türkiye

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığındaki devlet erkanı, TBMM’nin açılışının 105. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir’i ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel’le bakanların da katıldığı törende Kurtulmuş, Anıtkabir Özel Defteri’ne “Temel ilkemiz ulusal egemenliktir. Hedefimiz, milletimizin refahını artırmak, demokrasimizi derinleştirmek ve hukuk devletini güçlendirmektir. Misakımilli hedeflerinden sapmadan, milli birliğimizi korumak temel vazifemizdir” diye yazdı.





AYNI HEDEFE YÜRÜYECEĞİZ

Anıtkabir ziyaretinin ardından Birinci Meclis’te anma töreni düzenlendi. Türkiye’yi daha ileriye taşımanın herkesin ortak vazifesi olduğunu dile getiren Kurtulmuş, şunları kaydetti: “Bugün ikinci asrına girdiğimiz Cumhuriyet’teki hedefimiz yenilenmeli, güncellenmeli, daha ileriye taşınmalıdır. Öncelikle içeride birliği, dirliği sağlayarak, memleketimizde bütün unsurların, bütün toplum kesimlerinin bir ve beraber olarak aynı hedefe, aynı istikamete yürümesini gerçekleştirmektir. İkinci asrında Türkiye Cumhuriyeti’ni, dünyada her alanda sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye haline getireceğiz ve önümüzdeki dönemi, güçlü bir Türkiye’nin yüzyılı yapmak için gayretle mücadele edeceğiz.”





MECLİS KOLTUĞU BERRA’NIN

Kurtulmuş daha sonra TBMM Başkanlık Divanı Salonu’nda, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve beraberindeki çocukları kabul etti. Salona gelişinde çocuklarla tek tek selamlaşan Kurtulmuş, daha sonra TBMM Genel Kurulu’ndaki çocuk özel oturumunu yöneten ve koltuğunu devredeceği 4. sınıf öğrencisi Berra Koramaz’ı ve çocukları “Hoş geldiniz” diyerek selamladı.



