Her ayın sonunda 20 bin konut teslim

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesindeki konut çalışmalarına ilişkin, bugünden itibaren başlayacak kura çekimleriyle 2 ay içinde 75 bin vatandaşın konutlarını teslim edeceklerini bildirdi. Bakanlıkça Kayseri'de bir otelde düzenlenen Kentsel Yeşil Alanların Sürdürülebilir Yönetimi Çalıştayı'nda konuşan Özhaseki, deprem bölgesindeki çalışmalara değindi.

İŞ YERLERİNİ YAPIYORUZ

Özhaseki, 11 deprem ilinde 14 milyon kişinin zarar gördüğünü, 680 bin civarında ev, konut, 170 bin civarında da tek katlı iş yeri, depo, ahır gibi yerlerin hasar gördüğünü aktardı. Hasarın 100 milyar doların üzerinde olduğunu anlatan Özhaseki, şöyle devam etti: "Şu anda hak sahibi konut olarak 390 bin aileye bir ev vermek zorundayız. Ayrıca 40 bin iş yerini yeniden yapmak ve 11 bin 500 civarında da ahır gibi müştemilatları bizim devlet olarak yapıp vermek gibi bir zorunluluğumuz var. O günden bu tarafa 200 binden fazla konutun ihalesini yaptık, inşaatları devam ediyor, bir kısmı bitti. Ayrıca 100 bin kadar konutun da ihale süreci devam ediyor. Bunların 50 bini köylerdeki çelik evler olarak yapılıyor."

BELEDİYELERE 65 MİLYAR LİRA KAYNAK

Bakanlığın "Yerinde Dönüşüm Projesi"ne 255 bin vatandaşın müracaat ettiğini anlatan Özhaseki, 4 büyükşehirde cadde ve meydan çalışmalarına başladıklarını söyledi. Özhaseki, "Haliyle altyapı çok zarar gördü. Elde ettiğimiz krediyi belediyelerimize, o bölgedeki 11 belediyemize hibe olarak veriyoruz. 56 milyar lira gibi de bir kaynak ayrıldı." dedi. Özhaseki, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Hatay'da kura çekimini başlatacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

2 AYDA 75 BİN KONUT TESLİM EDİLECEK

"Yarın da Gaziantep İslahiye'deyiz. Daha sonraki salı günü hem anma törenleri hem de yine kura çekimi için Kahramanmaraş'ta olacağız. Şanlıurfa, Adıyaman, her gün bir ilimizde kura çekerek vatandaşlarımıza evlerini vermeyi planladık. İnşallah gerçekleştirmiş olacağız. İki ay içerisinde tam 75 bin konutu hak sahiplerine veriyoruz. Yani bugünden başlayarak yaptığımız kura çekilişleriyle hak sahibi 75 bin vatandaşımıza oturabilecekleri o güvenli konutları teslim etmeye başlıyoruz. Her ayın sonuna kadar da özellikle nisan, mayıs aylarından başlayarak 15-20 bin civarında konutun teslimatını yapmış olacağız."

Ali Saydam.

Felaketten dayanışmaya

İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Asrın felaketini asrın dayanışmasına dönüştürdük" diyerek deprem bölgesine toplam 106 milyar 728 milyon liranın aktarıldığını ifade etti. Yerlikaya, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda (AFAD) düzenlenen "Kahramanmaraş Merkezli Depremleri Değerlendirme Toplantısı"nda açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, bugün Erdoğan'ın katılımıyla 41 bin deprem konutu ve 5 bin köy evinin kura çekim ve anahtar teslim törenlerinin yapılacağını açıkladı. Yerlikaya, enkaz çalışmalarının hemen ardından hak sahipliği sürecinin 30 Mayıs 2023'te başlatıldığını anımsatarak bu kapsamda 30 milyon evrakın incelendiğini ve bu çalışmaların 211 günde tamamlandığını ifade etti. Yerlikaya, "Tüm süreçler tamamlandıktan sonra, 389 bin konut, 40 bin 658 iş yeri ve 11 bin 531 ahır olmak üzere toplam 441 bin 567 hak sahipliği belirlendi. İl, ilçe ve kırsal alanda toplam 250 bin bağımsız bölümün ihalesi yapıldı." dedi. Yeni ihaleleri de yapmaya devam ettiklerini belirten Yerlikaya, 4 Şubat'ta Gaziantep, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta ve gelecek günlerde de diğer illerde törenlerin yapılacağı bilgisini paylaştı.















