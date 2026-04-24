Her biriniz bizim umudumuzsunuz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Külliye’de düzenlenen TRT 48. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği programında çocuklara seslendi. Erdoğan konuşmasında özetle şunları söyledi: “Bilhassa savaş ve çatışmaların yükünü minik omuzlarında taşımak zorunda kalan Filistinli, Lübnanlı çocuklara buradan selam ve sevgilerimi gönderiyorum. 23 Nisan Çocuk Bayramı, dünyada çocuklara armağan edilmiş ilk ve tek bayramdır. Bu bayramı sizlere armağan eden Gazi Mustafa Kemal’le birlikte tüm devlet büyüklerimizi, şehit ve gazilerimizi bir kere daha şükranla anıyorum.”

SAVAŞLARIN BEDELİNİ MASUM ÇOCUKLAR ÖDÜYOR

“Savaşın, çatışmanın, kavganın, yokluk ve yoksulluğun olmadığı bir ülkede ve dünyada yaşamak sizlerin en doğal hakkıdır. Biz içeride demokrasiyi ve özgürlükleri, dışarıda barış ve adaleti savunarak işte bu ideali gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Ancak tüm çabalarımıza rağmen maalesef bölgemizdeki savaşlar ve zulümler devam ediyor. Bu savaşların bedelini ise genellikle masum çocuklar ödüyor. Türkiye olarak ister bölgemizde ister başka yerde olsun, bütün bu acıları, hüzünleri, hayal kırıklıklarını kalbimizde tüm ağırlığıyla hissediyoruz. Sadece bununla kalmıyor; acıları dindirmek, çatışmaları durdurmak, çocukların gözyaşlarını silmek için gayret ediyoruz.”

GAZZELİ ÇOCUKLARI UNUTMAYIN

“Bütün bunları yaparken tek bir amacımız var: Dünyanın tüm çocuklarının huzur içinde, güven içinde, kardeşçe yaşamasıdır. Biz bütün çocuklar, bütün gençler okullarına güle oynaya gitsin; en güzel, en kaliteli eğitimi alsın istiyoruz. Biz çocuklar korkmadan uykuya dalsın, bomba sesleriyle değil kuş cıvıltılarıyla uyansın istiyoruz. Yani kendi çocuklarımız için ne istiyorsak, Asya’dan Afrika’ya tüm çocuklar için de aynı güzellikleri samimiyetle istiyoruz. Sizlerden de Gazzeli, Lübnanlı çocuklar başta olmak üzere sıkıntılı günler geçiren kardeşlerinizi dualarınızda unutmamanızı özellikle rica ediyorum. İnsanlık zincirinin ebediyet halkası olan siz çocuklarımız inşallah geleceğimizi şekillendireceksiniz.”

İYİNİN VE DOĞRUNUN PEŞİNDEN GİDİN

“Kötülere ve kötülüklere rağmen bu dünyayı sizler güzelleştireceksiniz. Sizler bizim birer gönül ve kültür elçilerimizsiniz. Bu bakımdan aranızdaki iletişim ve irtibatı koparmamaya özen gösterin. İyinin, doğrunun ve güzelin peşinden gitmekten asla vazgeçmeyin. Kardeşliğin, dayanışmanın, paylaşmanın dili aynı şekilde birdir. Aranızda kardeşliği yüceltmekten, dostluğu yaşatmaktan, barışa inanmaktan hiçbir zaman geri durmayın.”





Dijital dünya uyarısı

“Son olarak sizlerden, dijital dünyanın uçsuz bucaksız koridorlarında gezinirken tehlikelere karşı çok dikkatli olmanızı, karşınıza çıkan her bilginin doğru, her karakterin güvenilir olmadığını asla unutmamanızı istiyorum” diyen Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı: “Sanal dünyada eğlenceli vakit geçirmek elbette önemlidir, sizin en doğal hakkınızdır. Ama bu sizi sokakta oynamaktan, kitap okumaktan, spor yapmaktan, dışarıda arkadaşlarınızla doya doya koşturmaktan alıkoymamalıdır. Ben sizin o tertemiz vicdanınıza, o tertemiz aklınıza güveniyorum. Bu düşüncelerle sizlere veda etmeden önce, geçen haftaki saldırılarda hayatını kaybeden öğrencilerimizi ve Ayla öğretmenimizi rahmetle yâd ediyor; acılı ailelerine sabır, tedavileri devam eden kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Rabbim hiçbir ülkeye ve millete böyle acılar yaşatmasın diyorum.”





Gözyaşlarına hakim olamadı

Kabulde, üçüncü sınıf öğrencisi Mutlucan Korkmaz ve kardeşi ana sınıfı öğrencisi Gülsü Işıl Korkmaz şiir okudu. Ziya Gökalp’in ‘Asker Duası’ şiirinden bir bölüm okuyan Mutlucan Korkmaz, gözyaşlarına hâkim olamadı. O anlarda Erdoğan’ın da gözleri doldu. İkinci sınıf öğrencisi Bengü Yeşilbaş da kendi şiir kitabını Erdoğan’a hediye etti. Erdoğan da kitaptaki şiirleri okuyacağını söyledi.





Geleceğe inancım güçleniyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve beraberindeki çocukları kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, koltuğunu temsili olarak beşinci sınıf öğrencisi Civan Boran Vargün’e devretti. Programda çocuklara seslenen Erdoğan, “23 Nisan’ı çocuklara armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile Milli Mücadele’yi başarıyla yöneten Meclisimizin değerli üyelerini saygıyla yâd ediyorum. Işıl ışıl parlayan gözleriniz, gökyüzü kadar temiz ve masum yüzleriniz, şefkat ve merhamet dolu yüreğiniz ile her biriniz bizim umudumuzsunuz. Sizin gibi yavrularımızla her buluşmamızda Türkiye’nin aydınlık geleceğine olan inancım daha da artıyor ve güçleniyor. İleride bu koltuklara siz oturacak, bu makamlara sizler geleceksiniz" diye konuştu.





YAŞANANLAR KARARLILIĞIMIZI PEKİŞTİRİR

Beşinci sınıf öğrencisi temsili Cumhurbaşkanı Civan Boran Vargün de konuşmasında şunları söyledi: “Okullarımızda yaşanan hadiseler hepimizin yüreğinde derin bir iz bıraktı. Bu acı bizi zayıflatmaz aksine daha da güçlü dayanışma iradesi etrafında birleştirir ve kararlılığımızı pekiştirir.”



