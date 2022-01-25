Her olayda ortalığı ayağa kaldıran ünlüler İstanbul'daki kar esareti sonrası CHP'li İBB yönetimine sessiz

Türkiye, geçtiğimiz yaz birçok bölgede çıkan yangınlarla mücadele ederken, sosyal medyada şarkıcısından oyuncuya çok sayıda ünlü isim yalan bilgi yayarak vatandaşları yanlış yönlendirmişti.

GÜNDEM İBB 2022 kışına hazırlıksız girince İstanbul kilitlendi vatandaş mahsur kaldı

Türkiye’nin yangınları söndürmekte ‘aciz kaldığı’ algısını yaymak için sosyal medyada başlatılan “Help Turkey” manipülasyonuna da destek çıkmışlardı.

CHP'Lİ BELEDİYELERE SUSPUSLAR

Benzeri birçok felakette ve muhtelif olaylarda sosyal medya hesaplarından sayısız paylaşım yapan, hükümeti suçlayan paylaşımlarda bulunan ünlüler, dün İstanbul'da yaşananlar karşısında sessizliğe gömüldü.

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Meteoroloji'nin İstanbul’a yaklaşan kar yağışını günler öncesinden haber vermesine rağmen önlem almayan, üstüne karla mücadelenin en önemli unsurlarından tuz için alım ihalesini iptal ettiği ortaya çıkan İBB'ye tek kelime eleştiri getirmediler.

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İBB'Yİ ELEŞTİRENLERE TEPKİ GÖSTERDİ

Komplo teorileri içeren sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen şarkıcı Gökhan Özoğuz ise tam tersi CHP'li belediye güzellemesi yaptı. İBB yönetimine yönelik vatandaş tepkisinin, 'yapay gündem' olduğunu savundu.

Özoğuz, "Ağaçlar kırılmasın diye kar döken kepçeler var Kadıköy'de. Liyakat böyle bir şey. İstanbul'a ihanet edip talan edenler yalan başlıklar açıyor paralı troll ordusuyla. Kimin napmaya çalıştığını biliyoruz" paylaşımı yaptı.

Ağaçlar kırılmasın diye kar döken kepçeler var kadiköyde liyakat böyle birşey

İstanbula ihanet edip talan edenler yalan başlıklar açıyor paralı troll ordusuyla.

Kimin napmaya çalıştığını biliyoruz

İlk önce Gidinde Başak şehirde 12 saattir bozulan tırı çekin yoldan insanlar aç — Gökhan Özoğuz (@gokhanozoguz) January 25, 2022

OYNAT 00:38 Trafikte mahsur kalan Şafak Sezer: Biliyoruz her yer böyle ama lütfen yardım edin İstanbul'da dün gece saatlerinden itibaren etkisi arttıran kar yağışı nedeniyle birçok vatandaş saatlerce kapanan yollarda kalarak zor anlar yaşadı. Yolda kalanlardan biri olan komedyen Şafak Sezer sosyal medyadan paylaştığı videoyla yardım istedi.

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OYNAT 00:31 İstanbul'da yolda mahsur kalan vatandaştan İmamoğlu'na sert tepki: Bu kafayla devam edin seçimlerde görüşeceğiz İstanbul'da saatlerdir yolda mahsur kalan bir vatandaş İBB Başkanı İmamoğlu'na tepki gösterdi.



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'na sert tepki gösteren vatandaş, 'Siz karda gider balık yersiniz, depremde kayak yaparsınız, sel olduğunda da tatil yaparsınız... Bu kafayla devam edin, seçimlerde görüşürüz.' dedi.

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OYNAT 00:37 İmamoğlu: Herkes kendi kaldırımını temizlemeli belediye her kaldırıma adam koyamaz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kar yağışı sonrası kapanan yollar ve kaldırımlarla ilgili ilginç bir çağrıda bulundu: Pek çok ülkede apartmanlar kendi kaldırımını kendi temizler. Dükkanının önünü dükkan sahibi temizler. Belediye her kaldırıma adam koyamaz.



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OYNAT 00:59 İBB Başkanı İmamoğlu: Karın güzel taraflarını da görelim İstanbul'da iki gündür etkili olan kar yağışı hayatı felç etti. İBB'nin yeterli önlem almaması nedeniyle megakentlilerin hayatı kâbusa dönüştü, vatandaşlar saatlerce yollarda mahsur kaldı, bazıları evlerine yürüyerek gitmek zorunda kaldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptığı basın toplantısında tüm önlemlerin aldığını savunarak, 'İklim değişikliğiyle mücadelede kar çok önemli. Karın güzel tarafına, bereketli tarafına bakmayı vatandaşlarımıza dile getirmek isterim' ifadelerini kullandı.



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OYNAT 00:51 Kapısının önünü bile temizleyemeyen İBB'ye tepki: Yollara çıksanıza kardeşim İstanbul'da alınan yetersiz önlemler nedeniyle saatlerce trafikte kalan, evine gidemeyen vatandaşlar sosyal medyada İBB'ye isyan etti. Bir vatandaş da İBB'nin önünde çektiği videoyu Twitter'da paylaştı. İBB'nin kapısının önünü bile temizleyemediğini belirten mağdur vatandaş, 'Şu an İBB'nin önündeyim. Rezillikten başka bir şey değil. Bir tane kar küreme aracı yok. İBB'nin önünden araç geçmeyen yerleri şu an kar küreme aracıyla küremeye çalışıyorlar. Yollara çıksanıza kardeşim! Niye oraları kürüyorsunuz' dedi.





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OYNAT 00:59 Vatandaşlar seferlerin azlığına isyan etti: Tramvay durakları doldu taştı İstanbul'da yoğun kar yağışı sonrası alınan önlemlerin yetersizliğinden dolayı işe gitmeye çalışan vatandaşlar mağdur oldu. İstanbul'un en işlek hatlarından biri olan Kabataş-Bağcılar tamvay hattı güzergahındaki duraklarda uzun süre bekleyen ve seferlerin yetersiz olduğunu belirten vatandaşlar yaşanan yoğunluğa tepki gösterdi.















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OYNAT 00:35 Arnavutköy'de yolda kalan vatandaşları çekici taşıdı Arnavutköy'de yolda kalan vatandaşları çekici taşıdı. O anlar kameralara yansıdı. Arnavutköy'de kar yağışı ve tipi nedeniyle yol tamamen trafiğe kapandı. Evlerine gitmeye çalışan vatandaşlar yolda mahsur kaldı. Bu sırada bir çekici sürücüsü, yolda kalan vatandaşları aracın dorsesinde taşıdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Mahsur kalan vatandaşlar ise İBB'ye tepki gösterdi. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:44 ​Yolda kalan vatandaş isyan etti: Ekrem İmamoğlu balık keyfi yap İstanbul'da gün boyu devam eden kar yağışı akşam saatlerinde etkisini artırdı. Kar yağışı nedeniyle saatlerce yolda kalan vatandaşlar ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na isyan etti. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan bir kişi, 'Balık keyfi yap' diyerek tepkisini dile getirdi.



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