Her olayda ortalığı ayağa kaldıran ünlüler İstanbul'daki kar esareti sonrası CHP'li İBB yönetimine sessiz
Yangın, sel gibi felaketlerde sosyal medyada sayısız paylaşım yapan, Türkiye'nin aciz gösterilmeye çalışıldığı algı operasyonlarına destek olan ünlü isimler, İstanbul'da kar yağışı sonrası binlerce vatandaşın yollarda mahsur kalmasına sessiz kaldı. Şarkıcı Gökhan Özoğuz ise İstanbulluların mağduriyetine ilişkin onlarca görüntüyü görmezden gelip, İBB yönetiminin yetersizliğine dair eleştirilere "Yalan başlıklar açılıyor" diyerek kalkan oldu. Özoğuz, "Kadıköy'de ağaçlar kırılmasın diye kar döken kepçeler var" sözleriyle de CHP'li belediye güzellemesi yaptı.
Türkiye, geçtiğimiz yaz birçok bölgede çıkan yangınlarla mücadele ederken, sosyal medyada şarkıcısından oyuncuya çok sayıda ünlü isim yalan bilgi yayarak vatandaşları yanlış yönlendirmişti.
Türkiye’nin yangınları söndürmekte ‘aciz kaldığı’ algısını yaymak için sosyal medyada başlatılan “Help Turkey” manipülasyonuna da destek çıkmışlardı.
CHP'Lİ BELEDİYELERE SUSPUSLAR
Benzeri birçok felakette ve muhtelif olaylarda sosyal medya hesaplarından sayısız paylaşım yapan, hükümeti suçlayan paylaşımlarda bulunan ünlüler, dün İstanbul'da yaşananlar karşısında sessizliğe gömüldü.
Meteoroloji'nin İstanbul’a yaklaşan kar yağışını günler öncesinden haber vermesine rağmen önlem almayan, üstüne karla mücadelenin en önemli unsurlarından tuz için alım ihalesini iptal ettiği ortaya çıkan İBB'ye tek kelime eleştiri getirmediler.
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İBB'Yİ ELEŞTİRENLERE TEPKİ GÖSTERDİ
Komplo teorileri içeren sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen şarkıcı Gökhan Özoğuz ise tam tersi CHP'li belediye güzellemesi yaptı. İBB yönetimine yönelik vatandaş tepkisinin, 'yapay gündem' olduğunu savundu.
Özoğuz, "Ağaçlar kırılmasın diye kar döken kepçeler var Kadıköy'de. Liyakat böyle bir şey. İstanbul'a ihanet edip talan edenler yalan başlıklar açıyor paralı troll ordusuyla. Kimin napmaya çalıştığını biliyoruz" paylaşımı yaptı.
Ağaçlar kırılmasın diye kar döken kepçeler var kadiköyde liyakat böyle birşey İstanbula ihanet edip talan edenler yalan başlıklar açıyor paralı troll ordusuyla. Kimin napmaya çalıştığını biliyoruz İlk önce Gidinde Başak şehirde 12 saattir bozulan tırı çekin yoldan insanlar aç