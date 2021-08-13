Her projeyle Kestel’in refahı daha yükseliyor

Bursa Kestel Belediyesi tarafından Yeni Mahalle Konutlar Bölgesi’nde 2020 Haziran ayında yapımına başlanan Naim Süleymanoğlu Parkı, hizmete açıldı. 30 bin metrekare alan üzerinde 1200 metre yürüyüş ve bisiklet yolunu bünyesinde barındıran parkta, meyve bahçesi, spor alanları ve otopark bulunuyor. İki etaptan oluşan ve ilk etabı tamamlanan projenin ikinci etabında ise tenis kortları ile spor sahaları yer alacak.

Açılış programına, Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti Bursa milletvekilleri Refik Özen, Atilla Ödünç, Emine Yavuz Gözgeç, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bulgaristan Vetovo Belediye Başkanı Mehmet Mehmet, Mestanlı Belediyesi Meclis Başkanı Ersin Ömer, Kestel Kaymakamı Ahmet Karakaya, siyasi partilerin temsilcileri, ilçe protokolü ve çok sayıda Kestelli katılım sağladı. Mehter gösterisi ve kuranı kerim tilavetlerinin ardından açılış konuşmaları gerçekleşti.

İLK GÜNKÜ HEYECAN DEVAM EDİYOR

Açılış konuşmasını yapan Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, görev süresinin başlamasıyla daha yaşanabilir bir Kestel için çalıştıklarını ifade etti. Spor, eğitim, kültür-sanat faaliyetleri ile toplumun her kesimine ve kente katma değer sağladıklarına dikkat çeken Tanır, “Yaptığımız her proje, insanlarımızın refahını daha da yükseltiyor ve Kestel’imizin yıldızını daha da parlatıyor. Türkiye’nin en ucuz ekmeğini vatandaşlarımızla buluşturduğumuz fırınımızdan, Kayacık Güneş Enerji Santrali’ne kadar söz verdiğimiz projeleri hayata geçirdik. Akıllı meydan projemiz, hayvan barınağı ve otelimiz, millet kütüphanesi ile kıraathane projelerimizin çalışmaları ise hızla devam ediyor” dedi.

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