Her Türk aile bir çocuğa yuva olsun

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Almanya’da yaşayan Türkleri koruyucu aile olmaya davet etti. Berlin'de Aile ve Sosyal Hizmetler Müşavirliği tarafından düzenlenen "Aile Yılı Buluşma Programı"nda konuşan Göktaş, "Almanya’da yaşayan her Türk ailesini bir çocuğa yuva olmaya, koruyucu aileliğe davet ediyorum" dedi. Göktaş, 2024'te Almanya'nın 26 farklı şehrinde 149 farklı programda 10 binden fazla insana yönelik bilgilendirme ve eğitim faaliyetleri düzenlediklerini kaydetti. Etkinlikte koruyucu ailelere teşekkür belgeleri verildi.