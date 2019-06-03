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İSTANBUL

Her yıl 50 bin gence iş

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank’ın Twitter’dan yaptığı sahur davetine “Simitleri aldım geliyorum” diyerek katılan AK Parti İstanbul adayı Yıldırım, gençlere de hitap etti. Yıldırım, “İstanbul’da staj yeri bulamayan genç kalmayacak. Bütün gençlere ücretli staj imkanı, her yıl 50 bin gencimize kısmi zamanlı iş sağlayacağız” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
AK Parti İstanbul adayı Binali YIldırım, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
AK Parti İstanbul adayı Binali YIldırım, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın Twitter'dan “Gençler ve kendini genç hissedenler, İstanbul'dayız. Beşiktaş civarında bu gece sahur yapsak kimler gelir?” paylaşımına “Simitleri aldım geliyorum” diye cevap veren AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, sahurun yapıldığı Beşiktaş'taki mekanda gençlere hitap etti. İstanbul'u müzik ve festivallerin kalbi, küresel gençlik merkezi yapacaklarını anlatan Yıldırım, şunları söyledi:

100 BİN TL GİRİŞİM SERMAYESİ

  • “Bununla da sınırlı değil. İstanbul'da staj yeri bulamayan genç kalmayacak. Bütün gençlere hem de ücretli staj yapma imkanı sağlayacağız. Her yıl 50 bin gencimize kısmi zamanlı iş sağlayacağız. Bunu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile birlikte yapacağız. Gençlere, yenilikçi teknolojilere yönelik, yazılım, kodlama, yapay zeka ve büyük veri analizi gibi konularda girişim sermayesi sağlayacak, her gencimize 100 bin liraya kadar destek vereceğiz.”

23 HAZİRAN BAYRAM OLSUN

Salı gününün Ramazan Bayramı olduğunu hatırlatan Yıldırım, 23 Haziran'da ikinci bir bayramı daha yaşamak istediklerini vurgulayarak gençlerden destek istedi. “23 Haziran İstanbul Bayramı'nda bir araya geliyor muyuz?” diye soran Yıldırım, konuşmasını şöyle noktaladı:

“İstanbul'da çok büyük başarılara imza atacağız. Devralacağımız bayrağı daha da yukarılara taşımak için var gücümüzle çalışacağız. Başkan olursam, gençleri yanımda görmek istiyorum.”

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