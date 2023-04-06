“Her zaman yanınızdayız”

İHH, “15 Ramazan Dünya Yetim Günü” adıyla düzenlediği programda tespit ettiği yetim aileleriyle birlikte katılım sağladı. Aileleriyle birlikte 100 kişilik verilen iftar programın öncesinde minikler Altaş Asuva Kafe’de düzenlenen eğlence ile güzel zaman geçirme fırsatı buldu.

İftar programında yemek duası sonrası konuşan İHH Balıkesir İl Temsilcisi Fatih Yılmaz, İHH’nın dünyanın dört bir tarafında 120 ye yakın ülkede aktif olan ve yaklaşık yüz bine yakın yetime sahip çıkan bir kuruluş olduğunu ifade etti. İHH Balıkesir il Temsilcisi Fatih Yılmaz, iftar vesilesiyle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek katılımlarından dolayı Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı’ya ve diğer davetlilere teşekkür etti.

İHH Balıkesir il Temsilcisi Fatih Yılmaz; “Çok değerli annelerimiz kıymetli çocuklarımız hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Ramazanımız orucunuz kutlu mübarek olsun. Bugün burada bizi misafir eden aynı sofranın etrafında toplayan bizi misafir etmekle de kalmayıp sağ olsun sizlere ve bizlere değer sebebiyle programını buna göre ayarlayıp sofrada iftarını bizimle birlikte açan çok değerli Altıeylül Belediye Başkanımız Hasan Avcı’ya teşekkür ediyoruz. Rabbim güç kuvvet versin yar ve yardımcısı olsun” dedi.

“Bu akşam sizlerle iftar açmaktan büyük mutluluk duydum”

Bu akşam öksüz ve yetim çocuklar ile iftarını açmaktan çok büyük mutluluk ve onur duyduğunu belirten Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, “Cümleten hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Değerli çocuklar kıymetli aileler sevgili gönüllü kardeşlerim hepinizin mübarek ramazan ayını tebrik ediyorum. Başı rahmet ortası mağfiret sonu cehennemden kurtuluş olan bu güzel ayın sonunda inşallah hep birlikte sağlıkla sıhhatle kazasız belasız bir şekilde Ramazan’a Bayram’a Rabbim kavuştursun.

“Yetimlerimizi mutlu etmek için var gücümüzle çalışıyorsunuz”

Sevgili Peygamberimizin çok güzel hadis-i şerifleri var. “Yetim başı okşamak bile sadakadır” diyor. “Yetimleri seviniz zira bende onlardan biriyim” diyor. Onun içinde sizler yetimlere sahip çıkıyor. Evlatlarımıza sahip çıkıyor. Onları mutlu etmek için onların gözlerinde gülümseme oluşturmak için var gücünüzle çalışıyorsunuz. Günümüz dünyamızda maalesef güzel hasretlerin dünyanın sadece 365 günün bir gününe sığdırarak diğer günlerde onları unutarak geçiriyoruz. O yetim evlatlarımıza, o geleceğimiz çocuklarımıza 365 gün sahip çıkmak gerekiyor. İHH her konuda olduğu gibi bu konuda da üstüne düşeni yapıyor. Onun için biz İHH’yı ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Ülkemizin İHH gibi bir sivil toplum örgütünün olmasından dolayı şeref ve gurur duyuyoruz.

“Rabbim ayağınıza taş deydirmesin”

Özellikle deprem bölgesine gittim. O bölgede yine bu sivil toplum örgütü gerçekten müthiş çalışmalar yaptı. Arama kurtarma faaliyetleri yanı sıra vatandaşlara yardım eli uzattınız. Rabbim İHH gibi sivil toplum örgütü kuran milletin bu milletin ayağına taş değdirmesin. Şöyle ki dünya mazlumlarının bizden beklentilerini karşılayacak şekilde inşallah yarınlara daha büyük umutla, yarınlara kendimizden emin şekilde yürüyelim diyorum geceniz mübarek olsun” diye konuştu.