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Herkes camiye akın ediyor: 14 asırlık mukabele geleneğini genç hafızlar sürdürüyor

Herkes camiye akın ediyor: 14 asırlık mukabele geleneğini genç hafızlar sürdürüyor

10:1910/03/2025, Pazartesi
G: 10/03/2025, Pazartesi
IHA
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Genç hafızların yaşları 11 ile 15 arasında değişiyor...
Genç hafızların yaşları 11 ile 15 arasında değişiyor...

Erzincan'daki camileri süsleyen ve İslam dünyasında 14 asırdır süren mukabele geleneğini, yaşları 11 ile 15 arasında değişen genç hafızlar sürdürüyor. "Toplu yerlerde yüksek sesle hatim okunurken bilenlerin gözleriyle Kur'an-ı Kerim'i takip etmesi, bilmeyenlerin dinlemesi" anlamına gelen mukabele geleneği, Erzincan'daki camilerde Ramazan ayında yaşatılıyor.

Erzincan'da 14 asırlık mukabele geleneği, genç hafızlar tarafından yaşatılmaya devam ediyor. Camilerde sabah ve ikindi namazlarından önce ve sonra hafızlar tarafından ezbere okunan mukabeleye çok sayıda vatandaş katılıyor. Sabah ve ikindi namazlarından önce yerlerini alan cemaat, 2 veya 4 hafızın ezbere okuduğu Kur'an-ı Kerim'den her gün 1 cüz takip ediyor. İkindi namazından önce mukabele okuyan genç hafızlar geleneğin kendileri tarafından yaşatılacağına dikkat çekiyor.

Mukabele sayesinde hafızlığını da tekrar ettiğini ve bu geleneği arkadaşlarıyla birlikte sürdüreceklerini belirten genç hafız Kasım Doğan, "2018 yılında hafızlığa başladım. 2020 yılında da mezun oldum. Geçmişten günümüze kadar hafızların okuyacağı mukabeleyi sürdürmeye çalışıyoruz. Hem hafızlığımı tekrar edip hem de Arapça mı yapıyorum. Haftanın her günü burada bir cüz mukabele okuyoruz" dedi.



#Kuran-ı Kerim
#mukabele
#Erzincan
#hafız

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