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POLİTİKA

Herkes için barış ve adalet

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu’nda dünya liderlerine Aylan bebek ve milyonlarca mülteciyi, İsrail’in doymak bilmeyen işgalini, Keşmir, Afganistan, Myanmar’ın dramını ve Batı’da yükselen İslam düşmanlığını hatırlattı. Erdoğan büyük alkış alan tarihi konuşmasında “Herkes için özgürlük, herkes için barış, herkes için adalet” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
75. Genel Kurul Başkanlığı'na Volkan Bozkır'ı aday gösterdiklerini belirterek destek isteyen Erdoğan, önemli mesajlar içeren konuşmasının sonunda genel kurul salonundakiler tarafından uzun süre alkışlandı.
75. Genel Kurul Başkanlığı'na Volkan Bozkır'ı aday gösterdiklerini belirterek destek isteyen Erdoğan, önemli mesajlar içeren konuşmasının sonunda genel kurul salonundakiler tarafından uzun süre alkışlandı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu'nda dünya liderlerine seslendi. "Dünyamız küresel düzeyde adaletsizliğin yol açtığı sancıyla yüz yüze" diyen Erdoğan, özetle şu mesajları verdi:

Dünyanın bir yanı yüksek refah seviyesi, lüksle hayatını sürdürürken diğer tarafta açlığın, sefaletin, cehaletin kol gezmesi kabul edilemez. Şayet her birimiz güvende değilsek hiçbirimizin güvende olamayacağı gerçeğine sırtımızı dönemeyiz. Huzurunuzda tekrar ediyorum, dünya 5'ten büyüktür. Zihniyetimizi de kurumlarımızı da kurallarımızı da değiştirme zamanı çoktan gelmiştir.

NÜKLEER ÇIKIŞI

Nükleer güç ya herkes için yasak ya da herkes için serbest olmalıdır. Bu salondaki tüm ülkeleri adalet, ahlak, vicdan esası üzerine bina ettiğimiz politikalarımıza ve girişimlerimize destek vermeye davet ediyorum. Suriye küresel adaletsizliğin sembolü haline gelen bir coğrafya oldu. Türkiye DEAŞ eylemlerinden en çok etkilenen ülkedir. Suriye'de DEAŞ'a karşı ilk ve en büyük darbeyi vuran ülke Türkiye'dir.

KRİZİ SONA ERDİRME ZAMANI

Erdoğan ve Aylan bebek

Suriye krizini artık sona erdirmenin zamanı gelmiştir. Beş milyon sığınmacıya biz ev sahipliği yapıyoruz. 8 yılda 40 milyar dolar destek yaptık. Bize gelen destek şu an itibariyle 3 milyar eurodur. Aylan bebeği dünya çok çabuk unuttu. Aynı durum sizlerin de başına gelebilir. Suriye'den kaçanların geri döndüğü tek yer Türkiye'nin güvenli hale getirdiği yerlerdir.

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YENİ DALGAYI KARŞILAYAMAYIZ

Türkiye'nin yeni bir göç dalgasını karşılamaya imkanı yoktur. Fırat'ın doğusundaki terör yapılanması ortadan kaldırılmalıdır. Suriye'nin dörtte birini işgal eden PKK/YPG terör yapılanması ortadan kaldırılmalıdır. Oraya güvenli bölge inşa edebiliriz. Güvenli bölgeye mültecileri yerleştirebiliriz Kendi topraklarına geri dönecek Suriyeli sayısını üç milyona kadar çıkartabiliriz. Suriye'de sağlayacağımız istikrar ortamı komşusu Irak'ı da rahatlatacaktır.

KIBRIS ÇÖZÜME KAVUŞMADI

Kıbrıs meselesi çözüme kavuşamamıştır. Rum tarafı adaletsiz bir siyaset izliyor. Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarını kazan kazan anlayışıyla önemli bir işbirliği alanı olarak görüyoruz. İşbirliğini ve adil paylaşımı esas olan her türlü teklife kapımız açıktır. Libya'daki krizin bir an önce çözülmesi herkesin özlemidir. Geçtiğimiz yıl katledilen Cemal Kaşıkçı, halen mahkeme ve yargının olayı neticelendirmemesi sebebiyle ülkemizin olayın takipçisi olacağını belirtmek isterim. Mısır'ın seçilmiş cumhurbaşkanının mahkemede çırpınarak ölmesi ve ailesinin defnine bile izin verilmemesi kanayan yara olmuştur.

İSRAİL DEVLETİNİN SINIRLARI NERESİDİR

Erdoğan, İsrail'e yönelik sert mesajlar verdi.

Konuşmasında İsrail'e yönelik sert mesajlar veren Erdoğan, "Dünyada adaletsizliğin yaşandığı yerlerden birisi İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarıdır. Masum bir Filistinli kadının öldürülmesi insanları harekete geçiremiyorsa ne geçirebiliyor merak ediyorum. İsrail toprakları durmadan büyüyor ama doymuyor. Şimdi de kalanı almanın peşinde. Mevcut İsrail yönetimi insanlığın tüm değerlerini ayaklar altına alıyor. BM kürsüsünden soruyorum İsrail devletinin sınırları neresidir? 1948 mi, 1967 sınırları mı geçerlidir? Yoksa başka bir sınır var mıdır? Filistin'de çözüm için 1967 sınırlarını anlaşması uygulanmalıdır. "Yüzyılın Anlaşması" denen girişimin amacı Filistin'i tamamen ortadan kaldırmak mı? Türkiye mazlum Filistin halkının yanında olmaya devam edecektir* diye konuştu.

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Keşmir teşekkürü

  • Pakistan Başbakanı İmran Han, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM Genel Kurul konuşmasını değerlendirdi. İmran Han “Erdoğan’a BM konuşmasında Keşmir sorununa yer verdiği için çok teşekkür ediyorum. Erdoğan gelecek ay Pakistan’ı ziyaret edecek” ifadelerini kullandı.

Herkes için adalet herkes için özgürlük

Müslümanların dünyada ayrımcılığa maruz kalanlar arasında ilk sırada yer aldığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Herkes için özgürlük, herkes için barış herkes için adalet" çağrısında bulundu. Erdoğan, "Güney Asya'nın istikrarı Keşmir meselesinden ayrı düşünülemez. BM kararlarına rağmen Keşmir hâlâ abluka altında. 8 milyon insan Keşmir'den dışarı çıkamıyor. Afganistan'daki çatışmalar küresel seviyede sıkıntılara yol açmaktadır. Küresel barışa en büyük engel ırkçı, yabancı düşmanı ve yabancı düşmanı İslam karşıtı söylemler. Yeni Zelanda'da müslümanları hedef alan saldırı ne kadar yanlışsa ABD'de Hıristiyanları hedef alan terör saldırıları da o kadar yanlıştır. 15 Mart İslam düşmanlığına karşı dayanışma günü ilan edilmeli" dedi.

#Sesimiz Erdoğan TT oldu

  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma öncesinde Twitter'da açılan “#OurVoiceErdogan” (Sesimiz Erdoğan) başlıklı etiket trend topic (TT) oldu. Kısa sürede dünya sıralamasında ilk sıraya yerleşen etiket, yerli ve yabancı çok sayıda Twitter kullanıcısı tarafından paylaşıldı. Dünyanın dört bir yanından Türkçe, İngilizce ve Arapça başta olmak üzere farklı dillerde yapılan paylaşımlarda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayrım yapmaksızın mazlum ve mağdurların yanında durduğu anlatıldı.

Yoğun görüşme trafiği

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Boris Johnson

Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul’a hitabından sonra BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü. BM Genel Merkezi’ndeki görüşme basına kapalı gerçekleştirildi. Erdoğan daha sonra Arnavutluk Başbakanı Edi Rama , Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Farmajo ile basına kapalı olarak bir araya geldi. Erdoğan ayrıca Medeniyetler İttifakı ile THY arasındaki iş birliği protokolünün imza törenine katıldı. BM’den Erdoğan-Guterres görüşmesine ilişkin yapılan açıklamada, “Genel Sekreter ve Cumhurbaşkanı Erdoğan iklim değişikliğiyle mücadele konusunda görüş alışverişinde bulundu, Suriye, Libya ve Kıbrıs dahil ortak endişeleri görüştü” ifadesine yer verildi.

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Netanyahu kızacak diye susamayız


  • Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasında İsrail’in Filistin’deki işgalini haritalarla gündeme getirmesi İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu çıldırttı. Twitter hesabından bir video paylaşan Netanyahu, geçmişte de yaptığı gibi iftira atarak Türkiye’yi Kürtlere ve Ermenilere katliam uygulamakla suçladı. Erdoğan için de küstah ifadeler kullanan Netanyahu’ya, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yine Twitter üzerinden cevap verdi. Kalın, İngilizce paylaştığı mesajında, İsrail Başbakanı’nın kızgın olmasının sebebinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İsrail işgali ve Filistin halkının yapılan zulümle ilgili gerçekleri söylemesi olduğunu kaydetti. Kalın, sessizlerin sesi olan Erdoğan’ın mazlumların hakkını savunmaya devam edeceğini Netanyahu’nun anlaması gerektiğini vurguladı.
  • VAKTİNİ DURUŞMAYA HARCA!
  • İletişim Başkanı Fahrettin Altun da, Netanyahu’nun açıklamalarına Twitter’dan tepki gösterdi. Altun İngilizce yaptığı paylaşımda, “Boğazına kadar yolsuzluk suçlamalarına batmış olan Binyamin Netanyahu bir kez daha dikkati kendi iç sorunlarından başka yöne çekmeye çalışıyor. Vaktinizi gerçekten seçimi kazanabilecek bir lidere saldırmak yerine duruşmanıza hazırlanmaya harcamanız daha iyi olmaz mı?” ifadesini kullandı.

Usta New York’ta

  • Dünyanın en iyi fotoğrafçılarından Ara Güler'in fotoğraflarından oluşan sergi 4. durağı New York'ta sanatseverlerle buluştu. Sergiyi açan Erdoğan,
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alexander Hamilton ABD Gümrük Binası'nda Ara Güler Sergisi'nin açılışını yaptı ve Fahir Atakoğlu müzik dinletisine katıldı. Ara Güler'in barışa ve kardeşliğe yürekten inanan bir insan olduğu değerlendirmesinde bulunan Erdoğan, Güler'in hatırasını yaşatmak için düzenlenen serginin, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu dönemine denk gelmesinin de ayrıca büyük anlam taşıdığını ifade etti. Geçen yıl hayatını kaybeden "Master of Leica" unvanına sahip fotoğraf sanatçısı ve foto muhabiri Ara Güler'in, fotoğraf sanatı alanında Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük değerlerden biri olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Ara Güler kendini, 'tarihi makinesiyle yazan bir foto muhabiri' diye tanımlıyordu. Son nefesine kadar da fotoğraf makinasının deklanşörüne bizim için, tüm insanlık için basmaya devam etmiştir. Dünyanın en iyi fotoğrafçılarından biri olarak kabul edilen sanatçımız, 'İstanbul'un gözü', 'İstanbul'un son şairi' gibi isimlerle de anılıyor. Usta fotoğrafçımız arkasında 20. yüzyılın görsel hafızasını bırakmıştır. Sergiyi ziyaret eden dostlarımızın İstanbul ve Türkiye ile ilgili bilgi dağarcığına katkıda bulunmak bizler için büyük bir mutluluk olacaktır."
  • Ara Güler
  • ATAKOĞLU'NDAN DİNLETİ
  • Dünyaca ünlü piyanist Fahir Atakoğlu’nun konuşmalardan önce müzik dinletisi sunduğu programa, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar da katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM’de yaptığı tarihi konuşmanın tamamı: İsrail neresi?
OYNAT 34:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM’de yaptığı tarihi konuşmanın tamamı: İsrail neresi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulunda yaptığı konuşmasında, 'İçinde bulunduğumuz bu kurum, sorunlara çözüm üretme kabiliyetini kaybediyor.Dünya 5'ten büyüktür. Zihniyetimizi de kurumlarımızı da kurallarımızı da değiştirme zamanı çoktan gelmiştir' dedi. Erdoğan hitabını 'Adalet ahlak ve vicdan temelinde yeniden yapılandırılacak BM insanlığa tekrardan ümit verecektir' sözleriyle noktaladı. İşte Erdoğan'ın BM konuşmasının tamamı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan haritayı açıp sordu: İsrail neresi?
OYNAT 03:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan haritayı açıp sordu: İsrail neresi?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan BM Genel Kurulu'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail'e sert tepki gösterdi. Erdoğan haritayı çıkararak BM'ye 'İsrail devletinin sınırları neresidir?' diye sordu.


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