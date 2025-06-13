Herkesin gelip görmek istediği şelaleyi çöplüğe çevirdiler

Bursa'nın sayılı şelalelerinden olan, yurt içinden ve yurt dışından herkesin gelip görmek istediği Narlıdere Şelalesi, kendini bilmezler tarafından bırakılan çöplerle, içler acısı hale geldi. Bugüne kadar birçok insanı gelip güzel vakit geçirdiği, akan derenin yanında ağaçların altında sıcaktan kaçtığı piknik alanında, çöplerden oturacak yer kalmadı.