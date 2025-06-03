Çöp atmayın durakta otobüs beklemeyin

İzmir’de grev nedeniyle ulaşım ve temizlik hizmeti durdu. Çareyi toplu ulaşım kullanmamak ve kirletmemekte bulan Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ise İzmirlilere şu çağrıyı yaptı: Grev sonlanana kadar sizlerden dayanışma ve destek bekliyoruz. Hep birlikte çevremizi temiz tutalım, duraklarda bekleyen hemşehrilerimizle araçlarımızı paylaşmaya çalışalım.
İzmir’de grev nedeniyle çöp dağları oluşmaya başladı. CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK Genel-İş arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmeleri tıkanınca belediye iştirakleri İZELMAN, İZENERJİ ve Egeşehir’de çalışan 23 bine yakın işçi 29 Mayıs’ta greve gitti. Kentte başta ulaşım olmak üzere birçok hizmet durma noktasına geldi. Belediye hizmetinin aksadığı alanlardan biri de temizlik oldu. Çöplerin toplanmaması nedeniyle özellikle Alsancak, Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Kordon’da çöp dağları oluştu.
BELEDİYE BAŞKANI KORDON'DA ÇÖP TOPLADI
Kötü koku ve pis görüntü İzmirlileri rahatsız edince çöp toplama işi CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a düştü. Tugay, önceki gece Alsancak Kordon’da eldivenlerini takıp çöp toplamaya çıktı. CHP’li başkan, kentte aksayan ulaşım ve temizlik hizmetine karşı İzmirlilere şu skandal çağrıyı yaptı: “Grev sonlanana kadar sizlerden dayanışma ve destek bekliyoruz. Hep birlikte çevremizi temiz tutalım, duraklarda bekleyen hemşehrilerimizle araçlarımızı paylaşmaya çalışalım.”
1 YILDA PARMAK SALLAMAYA BAŞLADILAR
Dün grevin beşinci gününde Konak Pier önünde toplanıp Cumhuriyet Meydanı'na yürüyen işçiler, Tugay'a tepki gösterdi. İşçiler adına açıklama yapan Genel-İş İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül, Tugay'ın “grev kırıcı” olduğunu savundu. Gül, “Bir gün bir çöp görürsem arayıp ‘Başkanım gel burada çöp var, temizle’ diyeceğim. 1 yılda parmak sallamaya başladılar.
O parmaklar bir gün tam tersine sallanacak” dedi. Hala görüşmeyi beklediklerini söyleyen Gül, “Umarız çöp toplama işi bitmiştir de toplu sözleşme masasına otururuz” diye konuştu.
CHP DİSK’e savaş açtı
- DİSK Ege Temsilcisi Memiş Sarı, İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasıyla ortaya saçılan yüksek maaşlara dikkat çekti. Sarı, “Murat Ongun ve arkadaşlarının 350 bin lira maaş aldığı yerde bizim isteklerimiz makul ve olağandır” açıklamasını yaptı. Kentteki grev, CHP yandaşı medyayı rahatsız etti. Grevin, CHP’yi zor durumda bırakmak için AK Parti’nin isteği doğrultusunda başlatıldığı öne sürüldü. Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, sosyal medya hesabından DİSK'i şöyle hedef aldı: “Pos bıyığım var ama, parayı vermezseniz badem bıyıklı olurum diyen tipler devrimci sendikacı öyle mi?”