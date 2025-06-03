Çöp atmayın durakta otobüs beklemeyin

DİSK Ege Temsilcisi Memiş Sarı, İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasıyla ortaya saçılan yüksek maaşlara dikkat çekti. Sarı, “Murat Ongun ve arkadaşlarının 350 bin lira maaş aldığı yerde bizim isteklerimiz makul ve olağandır” açıklamasını yaptı. Kentteki grev, CHP yandaşı medyayı rahatsız etti. Grevin, CHP’yi zor durumda bırakmak için AK Parti’nin isteği doğrultusunda başlatıldığı öne sürüldü. Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, sosyal medya hesabından DİSK'i şöyle hedef aldı: “Pos bıyığım var ama, parayı vermezseniz badem bıyıklı olurum diyen tipler devrimci sendikacı öyle mi?”