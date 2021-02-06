Gündem Hesabına yanlışlıkla havale edilen 20 bin doları iade etti Olması gerekeni yaptık
BATMAN

Hesabına yanlışlıkla havale edilen 20 bin doları iade etti: Olması gerekeni yaptık

Batman'da yaşayan Sevim Sevim (42), hesabını kontrol ettiği sırada, fazladan 20 bin dolar olduğunu fark etti. Banka şubesine giden Sevim, yaptırdığı incelemede paranın, Hatay'dan firma tarafından hesabına yanlışlıkla aktırıldığını belirledi. Firma yetkilisiyle yaptıkları görüşmenin ardından parayı iade ettiğini anlatan Sevim, "Firmanın durumdan haberi yoktu. Kendileri, bana teşekkürlerini iletti. Biz olması gerekeni yaptık" dedi.

Haber Merkezi DHA
Sevim Sevim, 20 bin doları sahibine geri gönderdi.
Sevim Sevim, 20 bin doları sahibine geri gönderdi.

Batmanlı Sevim Sevim, banka mobil uygulamasından hesabını kontrol edince fazladan 20 bin dolar olduğunu gördü. Durumu anlattığı eşi Veysi Sevim ile banka şubesine giden Sevim Sevim, havalenin Hatay'daki meyve suyu firmasından yapıldığını öğrendi.

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Sevim, banka çalışanları aracılığıyla firma yetkilileri ile görüştü. Firmanın yetkilileri, Sevim'e havaleden haberlerinin olmadığını söyledi. Yapılan kontrolde, paranın yanlışlıkla gönderildiği ortaya çıktı. Sevim de 20 bin doları firmaya havale yoluyla iade etti.

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Önce eşime haber verdim

Döviz hesabına gelen 20 bin doları görünce şaşırdığını söyleyen Sevim Sevim, "Bir anda şok oldum. Hemen eşime haber verdim çünkü böyle bir havaleyi beklemiyordum. Eşimle birlikte banka şubesine gittik. Bankada araştırdık. Havalenin Hatay'da bir meyve suyu firmasından geldiğini öğrendik. Havaleden onların bile haberleri yoktu. Söz konusu firmayı aradık. Havalenin hesabımıza geldiğini söyleyince onlar da şaşırdı. 20 bin doları firmaya iade ettik. Onlar da bizim bu jestimize teşekkür etti. Olması gerekeni yaptık" diye konuştu.

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