Heykelci belediyecilik gidecek

Lütfi Kırdar Uluslarısı Kongre ve Sergi Sarayında düzenlenen toplantıya, YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, milletvekilleri ve teşkilat üyeleri katıldı. Programda YRP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Altınözü, 135 seçim projesinin 41’ini anlattı. Ahlaklı belediyecilik anlayışına vurgu yapan Altınözü, "31 Mart'tan sonra Ekrem İmamoğlu'nu ya tatile ya da Ankara’da siyaset yapmaya göndereceğiz” dedi. Programda konuşan Fatih Erbakan ise, partisinin üye sayısında artış olduğuna vurgu yaparak, “31 Mart’a kadar beş yüz bin üyeyi geçmeyi amaçlıyoruz. 31 Mart’ta yerel yönetim 2028’de de merkezi hükümetle Yeniden Refah’ı iktidara taşıyacağız. Heykelci belediyecilikten usanan milletimizi ahlaklı belediyeciliğe kavuşturacağız” diye konuştu.