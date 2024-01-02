Heykele doymadılar: CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'in son projesi şaşırtmadı

Yerel seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte, siyasi partiler ve belediye başkan adayları, çalışmalarını hızlandırdı. Bu bağlamda, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bir kez daha partisinden belediye başkan aday adaylığını açıkladı.





Koltuğu sallantıda olan Soyer, en iyi bildiği şeylerden birini yapmaya devam ediyor.

















CHP'nin son seçim vaadi yine heykel





Soyer, son olarak Kültürpark’taki Ada ve Göl Gazinoları’nı yenileme kararı aldı.





Göl Gazinosu’nda devam eden çalışmaları inceleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, binayı Balmumu Heykel Müzesi olarak değerlendirmek istediklerini ve çok sayıda sanatçının balmumu heykelinin yapılacağını söyledi.







