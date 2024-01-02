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Heykele doymadılar: CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'in son projesi şaşırtmadı

Yerel seçimlere az bir süre kala CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi, tarihi Göl Gazinosu'nu Balmumu Heykel Müzesi'ne dönüştürme planları yapıyor. Kaba inşaatı tamamlanan müzede, çeşitli sanatçıların ve siyasetçilerin balmumu heykellerine yer verilecek. Şehrin daha önemli hizmetlere ihtiyacı varken CHP'li Soyer'in heykel derdine düşmesi ise şaşırtmadı.

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
11:16 - 2/01/2024 Salı
Yeni Şafak
Tunç Soyer
Tunç Soyer

Yerel seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte, siyasi partiler ve belediye başkan adayları, çalışmalarını hızlandırdı. Bu bağlamda, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bir kez daha partisinden belediye başkan aday adaylığını açıkladı.


Koltuğu sallantıda olan Soyer, en iyi bildiği şeylerden birini yapmaya devam ediyor.





CHP'nin son seçim vaadi yine heykel


Soyer, son olarak Kültürpark’taki Ada ve Göl Gazinoları’nı yenileme kararı aldı.


Göl Gazinosu’nda devam eden çalışmaları inceleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, binayı Balmumu Heykel Müzesi olarak değerlendirmek istediklerini ve çok sayıda sanatçının balmumu heykelinin yapılacağını söyledi.



#İzmir
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#heykel
#CHP
22 dakika önce
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