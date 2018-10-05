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Heykeli satarken yakalandı

Bartın'da "Meryem Ana" figürlü heykel başını satmak istediği belirlenen şüpheli yakalandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Şüphelinin, jandarmadaki sorgusu sürüyor.
Şüphelinin, jandarmadaki sorgusu sürüyor.

Alınan bilgiye göre, Bartın Jandarma Komutanlığı ekipleri, Terkehaliller köyünde ikamet eden O.Y'nin, "Meryem Ana" figürlü heykel başını satmak istediği bilgisine ulaştı. Şüphelinin evine operasyon düzenleyen ekipler, evde yaptıkları aramada heykel başının yanı sıra ruhsatsız otomatik av tüfeği ele geçirildi. Heykel başı, tarihi eser olup olmadığının belirlenmesi için Amasra Müze Müdürlüğü'ne gönderildi. Şüphelinin, jandarmadaki sorgusu sürüyor.

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