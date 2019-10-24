Gündem Hiç görmediği ablası için nöbette
DİYARBAKIR

Hiç görmediği ablası için nöbette

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde devam eden oturma eyleminde annesine eşlik eden 1,5 yaşındaki Asmin Demir de hiç görmediği ablası Hayal için nöbet tutuyor. Acılı annelerin yüzü, Asmin sayesinde biraz olsun gülüyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Süheyla Demir ve kızı Asmin Demir
Süheyla Demir ve kızı Asmin Demir

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, partinin il binası önünde başlattığı oturma eylemi 51’inci günde de sürdü. Annelerinin evladına kavuşma ümidiyle sürdürdüğü eylem için Ağrı’dan gelen Süheyla Demir, kucağında 1,5 yaşındaki kızı Asmin ile 22 gündür eylemde yer alıyor. Hiç görmediği ablası için annesiyle eyleme katılan Asmin, her şeyden habersiz gün boyu bekleyişini sürdürüyor.

KAVUŞANA KADAR GİTMEM

Asmin’in bakımında Diyarbakır anneleri de Süheyla Demir’e yardım ediyor. Bazen Asmin’i kucaklarında uyutan, bazen yemek yediren annelerin yüzü, Asmin sayesinde biraz olsun gülüyor. Asmin’in annesi Süheyla Demir, Ağrı’da köyde yaşadıklarını, merkezdeki bir lisede okurken 17 yaşındaki kızı Hayal’in dağa kaçırıldığını söyledi. Demir, 3’ü kız 4 çocuk annesi olduğunu, kızı Hayal’e kavuşana kadar eylemi sürdüreceğini dile getirdi.

ASMİN’İN HATIRI İÇİN GEL

“İnşallah çocuklarımıza kavuşuruz. Tek temennimiz bu” diyen Demir, oturma eylemini 1,5 yaşındaki kızı Asmin ile sürdürdüğünü aktardı. Demir, “O da buradan ablasına sesleniyor. Ablası, eğer görüyorsan, bizim için değilse de Asmin’in hatırı için gel. Asmin seni günlerdir burada bekliyor. Ondan haberin yok. Hiç görmediğin küçük kardeşin burada seni bekliyor” dedi.

YETER Kİ KIZIM DÖNSÜN

  • Asmin ile oturma eylemi yapmanın zor olduğuna işaret eden Demir, “Küçük bir çocuğa ancak evde bakabilirsin ama ben günlerdir buralarda bakıyorum. Burada Asmin’i herkes çok seviyor. Diğer anneler bana yardımcı oluyor. Asmin bana da yarenlik yapıyor. Allah herkesten razı olsun. Gerekirse daha da beklerim, yeter ki kızım geri dönsün. İnşallah ablası gelir, onu da alıp birlikte eve döneriz” diye konuştu.

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