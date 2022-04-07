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İSTANBUL AKTÜEL

Hiç görülmemiş Mushaflar AKM’de

Hat, tezhip, cilt ve ebru gibi kitap sanatlarının zirve örneklerinin numunelerini içeren yüzlerce yıllık muhteşem el yazması Mushaflar, yarından itibaren Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) sergilenecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Hiç görülmemiş Mushaflar AKM’de
Yüzlerce yıllık muhteşem el yazması Mushaflar, yarından itibaren Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) sergilenecek.

Hat, tezhip, cilt ve ebru gibi kitap sanatlarının zirve örneklerinin numunelerini içeren yüzlerce yıllık muhteşem el yazması Mushaflar, yarından itibaren Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) sergilenecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, başta İstanbul, Ankara, Bursa, Konya ve Edirne olmak üzere muhtelif şehirlerden derlediği ve tamamına yakını ilk defa sergilenecek olan 70’ten fazla Mushaf-ı Şerif’i “Kutsal Risalet: Yazma Mushaf Sergisi”nde bir araya getirdi.

  • Sergi kapsamında, Osmanlı dönemi hattatları ve nakkaşları tarafından hazırlanan her biri sanat eseri niteliğindeki Mushafların yanında, Abbâsî, Selçuklu, İlhanlı ve Gazneliler ile Safevî, Memluk, Hint ve Mağrib coğrafyalarına ait Mushaf-ı Şerif’ler görülebilecek. Mushaf-ı Şerifler, tarihi ve sanatsal özellikleri yanında bezemelerinde kullanılan pigmentler, cilt teknikleri ve eski onarımlarına dair görülemeyen özelliklerinin yer alacağı bilgi panoları ile ziyaretçilerini karşılayacak.

12 ASIRLIK MUSHAF

İslam medeniyetinde kağıdın henüz yazı malzemesi olarak kullanılmadığı dönemde parşömen üzerine altın kullanılarak kûfî hatla yazılan ve Nuruosmaniye Kütüphanesi envanterine kayıtlı 12 asırlık Mushaf-ı Şerif başta olmak üzere, Fatih Sultan Mehmet tarafından vakfedilen Mushaf-ı Şerif ile Özbek Han için özel olarak kağıt üzerine tahrirli altın mürekkeple yazılan Mushaf-ı Şerif sergideki başlıca eserler.

  • Ağırlığı onlarca kilogramı bulan büyük boy Mushaflar yanında sancak başlarına takılan ve ancak mercekle okunabilen çok küçük ebatlı sancak mushaflar da sergideki ilgi çekici öğelerden. 8-29 Nisan arasında sergi etkinlikleri kapsamında ayrıca hat, tezhip ve Mushaf yazımı gibi konuları ele alan söyleşiler de düzenlenecek.

AKM’yi çok beğendik
GÜNDEM
AKM’yi çok beğendik

İstanbul yeni AKM'sine kavuştu: Açılıştan göz kamaştıran kareler
FOTOĞRAF 33
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yenilenen Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) açılışını gerçekleştirdi.
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Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile Ankara'dan İstanbul'a gelerek, Cumhuriyet'in 98. yılında hizmete açılan AKM binasındaki törene katıldı.
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AKM çevresinde güvenlik önlemleri alınırken, Taksim Meydanı ve çevresindeki yollarda çok sayıda vatandaş, töreni meydana kurulan dev ekranlardan izledi.
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AKM'de 13 yıl sonra Sinan Operası ile ilk konser gerçekleşti.
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AKM HAKKINDA<br><br>Projesi tiyatro binası olarak 1946'da mimar Feridun Kip ile mimar Rüknettin Güney tarafından çizildi. \"Opera Binası\" olarak tasarlandı, ilk adı İstanbul Kültür Sarayı oldu, sonra bugünkü adını aldı.
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Bina, ödenek yokluğu nedeniyle tamamlanamayınca 1953 yılında Bayındırlık Bakanlığı'na devredildi ve 1956'da mimar Hayati Tabanlıoğlu projesi ile inşaata devam edildi.<br><br>Atatürk Kültür Merkezi, İstanbul Kültür Sarayı adıyla 1969'da hizmete açıldı. 23 yılda tamamlanabilmiş olan İstanbul Kültür Sarayı binası, kısa bir süre sonra 27 Kasım 1970'de Arthur Miller'in Cadı Kazanı adlı oyun oynanırken çıkan yangında harap oldu.
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Yangında can kaybı olmadı ancak bina ile beraber IV. Murad adlı oyunun galası için Topkapı Sarayı'ndan getirtilmiş eşyaların bir kısmı da yandı (IV. Murad'a ait bir kaftan, değerli bir Kur'an, IV. Murat'ı göstern bir tablo). Yangının kaynağı tespit edilemedi.<br><br>Atatürk Kültür Merkezi'nde; 1307 kişilik büyük salon, 502 kişilik konser salonu, 296 kişilik tiyatro salonu, 190 kişilik küçük sahne, 206 kişilik sinema salonu ve üst katlarda büyük bir sergi salonu yer alıyordu.<br><br>Koruma kurulu kararıyla binanın bulunduğu alan 1993'te \"kentsel sit alanı\", bina da 1999'da \"korunması gerekli kültür varlığı\" olarak tescil edildi.
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YENİ BİNANIN TEMELİ 2019'DA ATILDI<br><br>YENİLENEN AKM HAKKINDA<br>10 Şubat 2019'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temelini attığı AKM, 2,5 yılda tamamlandı.
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AKM bünyesinde 2 bin 40 kişilik opera salonu, 802 kişilik tiyatro salonu, galeri, çok amaçlı salon, çocuk sanat merkezi, müzik platformu, müzik kayıt stüdyosu, bir bilgi merkezi olarak kurgulanan ve müzik, sanat, mimari, tasarım gibi ihtisas başlıklarına odaklanan kütüphane, Yeşilçam Sineması ve tasarım dükkânı bulunuyor.
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AKM'nin en öne çıkan unsuru Taksim Meydanı'na bakan, özel olarak tasarlanarak üretilen 15 bin seramik parçasıyla kaplı dev bir küre olan opera salonu.
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Opera salonu fiziksel, teknik ve mimari analizler sonucunda, en iyi doğal akustiği elde edebilmek için at nalı biçimli tasarlanarak yapıldı.
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Yüksek kalitede ses niteliği ve reverberasyon süresi olarak dünyadaki nitelikli opera salonlarının sahip olduğu standartlarda inşa edildi.
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Salonda öncelikle opera, ama aynı zamanda senfonik konserler ve elektro-akustik destekli gösteriler için de doğru akustik şartlar sağlanabiliyor. Yan duvarlar boyunca kaplamalar akustik ihtiyaçlara uygun olarak özel olarak tasarlandı.
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Opera salonunda halı veya diğer tekstil döşeme gibi ses yutuculardan kaçınmak gerektiğinden, ahşap zemin tercih edildi.
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İstanbul yeni AKM'sine kavuştu: Açılıştan göz kamaştıran kareler
Yenilenen Atatürk Kültür Merkezi (AKM), Cumhuriyetin 98'inci yaş gününde yeniden hizmete açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açılışı yapılan AKM'de13 yıl sonra Sinan Operası ile ilk konser gerçekleşti.


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