Hiç görülmemiş Mushaflar AKM’de

Hat, tezhip, cilt ve ebru gibi kitap sanatlarının zirve örneklerinin numunelerini içeren yüzlerce yıllık muhteşem el yazması Mushaflar, yarından itibaren Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) sergilenecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, başta İstanbul, Ankara, Bursa, Konya ve Edirne olmak üzere muhtelif şehirlerden derlediği ve tamamına yakını ilk defa sergilenecek olan 70’ten fazla Mushaf-ı Şerif’i “Kutsal Risalet: Yazma Mushaf Sergisi”nde bir araya getirdi.

Sergi kapsamında, Osmanlı dönemi hattatları ve nakkaşları tarafından hazırlanan her biri sanat eseri niteliğindeki Mushafların yanında, Abbâsî, Selçuklu, İlhanlı ve Gazneliler ile Safevî, Memluk, Hint ve Mağrib coğrafyalarına ait Mushaf-ı Şerif’ler görülebilecek. Mushaf-ı Şerifler, tarihi ve sanatsal özellikleri yanında bezemelerinde kullanılan pigmentler, cilt teknikleri ve eski onarımlarına dair görülemeyen özelliklerinin yer alacağı bilgi panoları ile ziyaretçilerini karşılayacak.

12 ASIRLIK MUSHAF

İslam medeniyetinde kağıdın henüz yazı malzemesi olarak kullanılmadığı dönemde parşömen üzerine altın kullanılarak kûfî hatla yazılan ve Nuruosmaniye Kütüphanesi envanterine kayıtlı 12 asırlık Mushaf-ı Şerif başta olmak üzere, Fatih Sultan Mehmet tarafından vakfedilen Mushaf-ı Şerif ile Özbek Han için özel olarak kağıt üzerine tahrirli altın mürekkeple yazılan Mushaf-ı Şerif sergideki başlıca eserler.

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Ağırlığı onlarca kilogramı bulan büyük boy Mushaflar yanında sancak başlarına takılan ve ancak mercekle okunabilen çok küçük ebatlı sancak mushaflar da sergideki ilgi çekici öğelerden. 8-29 Nisan arasında sergi etkinlikleri kapsamında ayrıca hat, tezhip ve Mushaf yazımı gibi konuları ele alan söyleşiler de düzenlenecek.

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