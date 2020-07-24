Hiçbir itirafçı göreve iade edilmedi

İçişleri Bakanlığı, dün bazı basın yayın organlarında “FETÖ itirafçısı olan 3 vali yardımcısı, 2 kaymakam görevlerine iade edildi” başlıklı haberle ilgili yazılı açıklama yaptı. Haberde yer alan bilgilerin tamamen asılsız olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Bazı kesimler tarafından Bakanlığımız kurumlarına yönelik yapılan tezviratlar karşılıksız çıkınca şimdi de mülki idare amirlerimize yönelik tezvirata geçildiği açıktır. FETÖ ile mücadele, Bakanlığımızca titizlikle, kararlılıkla devam ettirilmekte ve milli beka meselesi olarak görülmektedir. 15 Temmuz 2016 sonrası FETÖ’ye yönelik 96 bin 66 operasyon gerçekleştirilmiştir. 282 bin 790 şahıs gözaltına alınmış, bunların 94 bin 975’i tutuklanmış, toplam 597 bin 783 kişiye işlem yapılmıştır. FETÖ ile mücadele kapsamında bugün itibarıyla Bakanlığımızda toplam 39 bin 850 kişi ihraç edilmiş, 5 bin 642 kişi açığa alınmıştır. Bu konudaki bütün iddialar, gerek adli makamlarca gerekse Mülkiye Teftiş Kurulunca titizlikle araştırılmakta ve soruşturulmaktadır.

SORUŞTURMALARI SONA ERMİŞTİR

15 Temmuz’dan bugüne kadar 1875 mülki idare amirinden 563’ü ile ilgili soruşturma açılmış, bunlardan 470’i (yüzde 25) ihraç edilmiş, 93 mülki idare amiri de görevinden uzaklaştırılmıştır. Bunların 24’ü halen açıkta olup 69’u adli ve idari soruşturma sonucunda iddialar sübut etmeyince kurum kanaati de oluşturularak iade edilmiştir. Haberde adı geçen 4 mülki idare amirinin, yapılan adli soruşturmaları sona ermiş, haklarında ‘beraat, kovuşturmaya yer olmadığı ve ceza verilmesine yer olmadığı’na dair kararlar verilmiş, idari olarak ise soruşturmaları sona ermiştir. Haberde adı geçen bir mülki idare amiri ile ilgili adli makamlarca tarafımıza iletilmiş herhangi bir karar bulunmamakla birlikte idari soruşturması ise devam etmektedir. Bugüne kadar hiçbir itirafçı, görevine iade edilmemiştir.”

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14 mahrem gözaltında

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, 20 şüphelinin örgütün Jandarma Genel Komutanlığı mahrem hizmet yapılanmasında faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12 ilde eş zamanlı düzenledikleri operasyonda 14 zanlıyı gözaltına aldı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği, haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 4’ünün muvazzaf, 15’inin ihraç ve birinin emekli olduğu öğrenildi.